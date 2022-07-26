Мать-одиночка с инвалидностью год ждёт окончания благотворительного ремонта

Героине публикаций RT 55-летней матери-одиночке из Санкт-Петербурга Наталье Курбатовой в прошлом году удалось сохранить право воспитывать сына, которого хотели забрать в приют. Суд поддержал семью, помощь вызвалась оказать и администрация Калининского района, которая предложила провести ремонт в квартире. Однако за год ремонт так и не был завершён. По словам Курбатовой, процесс остановился после того, как они с сыном вывезли вещи. В свою очередь, власти отмечают, что из-за затянувшегося процесса благотворитель отказался оплачивать дальнейшие работы, поэтому семье сейчас приходится жить в социальной гостинице.

© Фото из личного архива

Наталья Курбатова из Санкт-Петербурга, 55-летняя мать-одиночка, почти год не может получить ремонт, обещанный ей администрацией Калининского района. Её пытались лишить родительских прав в связи с якобы не подходящим для ребёнка состоянием квартиры, однако суд отклонил иск, а местные власти вызвались помочь с приведением квартиры в порядок. Однако, как говорит сама Курбатова, работы не были проведены ни за то время, пока семья паковала вещи, ни за те четыре месяца, которые она с сыном провела в социальной гостинице.

«Только всю квартиру разворотили, всё испортили, а работы так и не закончили. Уже четыре месяца с сыном живём, все сроки вышли», — рассказала Наталья.

В районной администрации пояснили RT, что в 2020 году был разработан план по оказанию различными службами помощи семье Курбатовых, найдены благотворители, готовые приобрести материалы, провести ремонт и закупить новую мебель.

«На период ремонта в связи с тем, что в квартире требовалось проведение обработки, работ капитального характера по восстановлению работоспособности всех коммуникаций, Курбатовой Н.В. с сыном была предложена социальная гостиница. Сбор и вывоз вещей из квартиры осуществлялся больше года под личным контролем Курбатовой Н.В. К сожалению, она отвергала помощь специалистов, сама определяла время и объём упаковки и вывоза вещей, постоянно нарушая установленный график», — сообщили в администрации Калининского района.

Собеседник RT добавил, что Курбатова передала социальным службам неполный комплект ключей, что препятствовало доступу в квартиру и делало его возможным только в присутствии женщины. «Всё это повлекло за собой затягивание процесса непосредственного проведения ремонта. Весной 2022 года найденный благотворитель отказался от оказания помощи в этой квартире из-за невозможности сделать это в первоначально установленные сроки», — добавили в администрации.

Ремонт так и не начали

В свою очередь, Наталья говорит, что она никак не мешала работам, поскольку их не было. «Просто абсолютно ничего не сделали, только вещи вывезли, причем всё поломали, ещё когда вывозили. Оконные рамы все расшатали, вывернули замки, пришлось их просто гвоздями забить, а то окна постоянно раскрывались», — описала она ход ремонта.

По словам Курбатовой, за четыре месяца, пока она с сыном жила в социальной гостинице, работы так и не начались. «И теперь жить в квартире невозможно, а оставить нельзя. Всё разворотили и оставили. Я сама заезжаю в квартиру, чтобы проверить, что всё в порядке. Не дай бог, снова соседей зальёт случайно. Так за всё это время я там не разу рабочих не видела. Если бы ремонт начали, я бы сама в квартиру не приезжала. В марте им ключи отдала, и на этом всё кончилось», — жалуется женщина.

При этом ремонт и сопутствующие неудобства тяжело перенёс сын Натальи. По словам матери, он много болел и запустил учёбу.

«Печально, что Мишка много болел. Всё-таки в социальной гостинице много людей вокруг, кругом микробы. Учебный год у него загублен. В одну четверть только пять дней в школу ходил, осталось три задолженности», — рассказывает Курбатова.

Суд встал на сторону матери

RT давно следит за ситуацией, в которой оказалась Наталья Курбатова. У женщины инвалидность по зрению, она работает в Институте полиграфии и одна воспитывает 11-летнего сына Михаила.

У ребёнка синдром дефицита внимания (СДВГ). Его проблемы с психикой, по словам матери, начались в 2017 году, когда органы опеки изъяли ребёнка и поместили в приют. Тогда ей удалось вернуть сына через суд. Но 1 сентября 2020-го администрация муниципального образования Гражданка Калининского района Санкт-Петербурга подала новый иск о лишении Натальи родительских прав (есть в распоряжении RT). Как указано в иске, Курбатова «в силу состояния здоровья и индивидуальных психологических особенностей не может создавать для сына надлежащих условий проживания, а также организовать учебный процесс вне школы».

© Фото из личного архива

Мать считает, что поведение сына вызвано его диагнозом. Из-за СДВГ и ещё ряда расстройств, по словам матери, Михаил действительно может выйти из дома в неподобающей одежде, разбрасывает вещи и забывает, куда их положил.

Однако, как заверила Наталья Курбатова, указанная в иске информация, что в доме антисанитария и горы мусора, не соответствует действительности. Это подтвердилось и на суде: как выяснилось, протокол о ненадлежащих бытовых условиях, ставший основой для иска, составляли на лестничной клетке, поскольку в квартиру проверяющие не попали.

Суд отклонил иск, а власти района вызвалась помочь с жильём, однако ремонт затянулся.

«Администрация Калининского района принимает все меры по поиску новых благотворителей. Сметная стоимость работ составляет порядка 800 тыс. рублей. В случае нечинения Курбатовой препятствий при проведении работ завершить ремонт в квартире Натальи Вениаминовны планируется не позднее 1 ноября 2022 года или ранее», — сообщили RT в районной администрации.

Пока же женщине продлили срок проживания в социальной гостинице до конца года.

«Чиновники перестают напрягаться»

Как отмечает руководитель общественного движения «Иван Чай» Элина Жгутова, у органов опеки нет системной возможности на государственной основе оказывать помощь семье. «Психологическая помощь и помещение в приют — вот и все возможности. Привлекают спонсоров или те же общественные организации и фонды, специализирующиеся на помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Гроза прошла мимо, и чиновники перестают напрягаться, а системной основы так и нет», — отмечает правозащитница.

По её мнению, необходимо предусмотреть на законодательном уровне возможность материальной поддержки кровной семьи: юрист, социальная няня, помощь продуктами и вещами первой необходимости. «Перенаправить бюджет с финансирования опекунских семей, где иногда речь идёт о 50—70 тыс. на приёмного ребёнка в месяц, на поддержку кровной семьи, из которой ребёнка забрали за бедность», — предлагает она.