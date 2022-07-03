Московская предпринимательница не может вернуть платёж за аренду

Столичная предпринимательница Виктория Ибраимова уже несколько месяцев не может получить деньги, которые суд обязал ей вернуть. Речь идёт об обеспечительном платеже, который Ибраимовой должны возместить после расторжения договора аренды. Женщина подала в суд на судебных приставов, которые, по её мнению, плохо справляются со своей работой.

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Предпринимательница из Москвы Виктория Ибраимова уже несколько месяцев не может получить деньги, которые ей должно выплатить, согласно решению арбитражного суда, ООО «Меркурий». Речь идёт об обеспечительном платеже в размере порядка 70 тыс. рублей, который ей должны вернуть после расторжения договора аренды. Как рассказала RT Виктория Ибраимова, решение суда вступило в силу уже несколько месяцев назад, однако деньги до сих пор не удалось вернуть.

Виктория занимается производством одежды, работает как индивидуальный предприниматель. В конце октября 2020 года она решила снять помещение для работы на территории бывшего завода «Красный богатырь». Договор был заключён с ООО «Меркурий», которое там выступает субарендатором и сдаёт площади небольшого размера.

«Около года были там, возможно, ещё бы сидели, но за два месяца до окончания договора арендодатель решил поднять арендную плату на 20%. Это мне показалось уже чрезмерным, и я решила съехать», — рассказывает Виктория.

По её словам, покинуть «Красный богатырь» было непросто. «Мы выезжали рано утром, понимали, что нам могут помешать вывезти своё имущество», — рассказывает она.

RT позвонил в компанию, сдающую помещения на «Красном богатыре». Однако представители фирмы отказались разговаривать с корреспондентом по телефону, а на письменный запрос оперативно не ответили.

По словам Ибраимовой, на «Красном богатыре» сервис оставлял желать лучшего. В сети множество негативных отзывов на этот бизнес-центр, выяснил RT. Судя по ним, с подобным отношением столкнулись многие арендаторы.

«Недобросовестная компания. Судя по прочитанным отзывам, мы не одни в такой ситуации. Снимали помещение в БЦ «Красный богатырь», в условиях кризиса нам подняли плату за аренду. Пришлось съехать. Обеспечительный взнос так и не получили, хотя помещение сдали в хорошем состоянии. По условиям договора, взнос возвращается в течение 30 дней после его расторжения. Ждём уже четыре месяца. В помещении и летом и зимой холодно», — пишет Елена.

«Ситуация как у всех: депозит в срок не вернули, никто ничего не знает, с кем общаться — не говорят, письма не доходят. Видимо, будем судиться. По услугам: летом очень жарко, зимой холодно, работать возможно только в демисезон. На этаже постоянный запах тухлятины», — жалуется Сергей.

Авторы подобных отзывов также говорят, что им не вернули обеспечительный платёж и повышали ставки, а кроме того, отмечают мелкие бытовые неудобства, вызванные неудовлетворительным обслуживанием объекта.

Суд поддержал

Согласно базе Федеральной службы судебных приставов, сейчас в производстве находится несколько исков о взыскании с ООО «Меркурий» более 8 млн рублей в пользу бывших арендаторов.

«Многие ещё до суда не дошли. Такое ощущение, что в «Меркурии» специально сделали так, чтобы затруднить иски. Аренду принимают через специальные терминалы для платежей, выдают маленькие чеки, которые легко потерять, это единственное доказательство, что платежи шли в срок. А в суде надо же все документы предоставить», — рассказала Виктория.

Сама Ибраимова, по её словам, аккуратно вела бухгалтерию, поэтому смогла подать иск о возмещении обеспечительного платежа, который составил порядка 70 тыс. рублей. В первой инстанции Виктории отказали, однако она подала апелляцию и победила в суде.

«Ответчик не предоставил доказательств нарушения истцом условий договора, установленных пп. 4.6., 8.3. договора, наличия каких-либо финансовых обязательств, а также оснований для удержания суммы обеспечительного платежа в виде штрафа. Вопреки доводам ответчика, при заключении договора стороны исходили из назначения обеспечительного взноса, подлежащего удержанию в качестве штрафа только за нарушение или ненадлежащее исполнение арендатором условий договоров, в том числе в случае отказа арендатора от подписания акта о приёмке помещений в аренду в согласованные договорами сроки», — говорится в решении суда.

Суд постановил взыскать с ООО «Меркурий» задолженность в размере 70 200 рублей, 10 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя, 2808 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску и 3 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В поисках денег

Даже после вступления решения суда в законную силу Ибраимова не смогла получить положенные ей деньги. Женщина считает, что судебные приставы проявляют недостаточное рвение.

«Я сама писала жалобы их начальству, в ФССП, чтобы проверили все счета компании, откуда можно деньги снять. Сама добивалась, чтобы машину, которую на ООО зарегистрировали, арестовали. Её пытались перепрятать на заводе, номера заклеили, но мы всё равно смогли по камерам отследить и найти», — рассказывает Виктория о своей борьбе за обеспечительный платёж.

В итоге женщина подала в суд иск о бездействии самих приставов. Иск к приставам принят, ближайшее заседание назначено на август. В Федеральной службе судебных приставов не успели предоставить комментарий.

«С 16 апреля пытаемся вернуть деньги, только 10 июня начали деньги возвращать, по чуть-чуть совсем. Это после того, как я уже на приставов в суд подала», — говорит Виктория.

Как отметил адвокат Рамиль Гизатуллин, прописанный ООО «Меркурий» 60-дневный срок уведомления о расторжении договора аренды нельзя назвать разумным. «Не чем иным, как затягиванием срока со стороны ответчика, это не объясняется. Тем более в рассмотренном деле ответчик подписал акт приёма-передачи от 25.06.2021 по возврату арендованного имущества. Если он полагает, что истец нарушил сроки расторжения договора, то был обязан отказать в приёмке имущества, но этого не сделал. Тем самым не признал это нарушением, что лишает возможности штрафовать арендатора», — считает адвокат.

Гизатуллин отметил, что на практике арендодатели достаточно часто злоупотребляют правом по незаконному удержанию обеспечительного платежа, поэтому при подписании договора аренды и переписке с арендатором рекомендуется пользоваться услугами адвоката.