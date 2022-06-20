«Мечтаем представлять ДНР на Олимпиаде»: фигуристам из Донецка организовали сборы в Подмосковье

23 начинающих фигуриста из Донецкой Народной Республики побывали на спортивных сборах в Подмосковье. Юные спортсмены проживали в Новогорске и тренировались на базе хоккейной команды «Динамо». Чего хотят добиться ребята и их тренер — в материале RT.

В Подмосковье прошли спортивные сборы для 23 фигуристов из Донецкой Народной Республики (ДНР). Юные спортсмены проживали в Новогорске и тренировались на базе хоккейной команды «Динамо». Самому младшему из них — семь лет, старшему — 17.

Как рассказала RT старший тренер отделения фигурного катания ДЮСШ №7 города Донецка по хоккею и фигурному катанию Оксана Кондратова, из-за военных действий тренировки на родине приостановлены до 1 августа.

RT

«Из-за военных действий мы приостанавливали тренировки в 2014 году. Сейчас у нас снова стреляют, и находиться в городе небезопасно», — рассказывает Кондратова.

Олимпийская мечта

Как отмечает тренер, эти сборы пошли детям на пользу. В Новогорске ребят тренировали московские коллеги. «Благодаря этому удалось обменяться опытом и усовершенствовать тренировочный процесс», — говорит Оксана.

По её словам, график тренировок был очень плотным: «Здесь у нас все две недели безостановочный тренировочный процесс с 08:00 до 20:30. Было тяжело, но дети справились и достойно себя показали и проявили».

Сама Кондратова занимается фигурным катанием с раннего детства. На каток её привели родители — они мечтали, что дочь станет профессиональной спортсменкой. Ещё в школе Оксана стала кандидатом в мастера спорта, а после окончания университета начала тренировать детей. С недавних пор у неё появилась мечта.

«Мне бы очень хотелось, чтобы фигуристы ДНР представляли нашу республику на Олимпиаде. Вся наша спортивная дружная семья об этом мечтает. Я надеюсь, что когда-нибудь мы этого дождёмся», — говорит тренер.

Она отмечает, что качество катания её подопечных с каждым годом улучшается, поскольку им приходится состязаться с российскими спортсменами. «После 2014 года нас стали приглашать в Россию на соревнования: Белгород, Ростов, Владикавказ, Аксай, Воронеж, Рязань, Краснодар, Сочи, — рассказывает Кондратова. — У детей появились сильные соперники, и пришлось много работать, чтобы дотягивать до этого уровня».

«Мы из Донецка»

Генеральный директор Школы фигурного катания памяти Людмилы Пахомовой Вера Чехова, занимавшаяся организацией этих сборов, говорит, что они сделали всё, чтобы дети могли отвлечься от происходящего сейчас в Донецке.

RT

«Мы хотели дать возможность ребятам сменить обстановку, потому что мы за мир, за спорт, за дружбу», — рассказывает Чехова.

По её словам, из-за этого на спортивных сборах для донецких фигуристов даже сделали поблажки. «Мы не проводили взвешиваний и разрешали даже пиццу. Хотелось, чтобы всем было в первую очередь комфортно», — говорит она.

По словам гендиректора школы, у детей было всего два выходных дня, когда они смогли посмотреть достопримечательности — побывать на Красной площади, съездить на Воробьёвы горы, на Поклонную гору и посетить Москва-Сити.

RT

В свою очередь юные фигуристки рассказали RT, что в Подмосковье им очень понравилось.

«Можно сказать, что нас замучили, но нам понравилось, — смеётся одна из юных фигуристок, Аня. — Мы лучше начали прыгать, вращаться, освоили новые элементы, прыжки. Это мне очень полезно — я планирую учить программу и защищать второй спортивный разряд. Сейчас у меня третий спортивный».

У Маши — самой младшей спортсменки из команды — на время сборов выпал день рождения.

«Мне подарили много подарков, но самый классный был «Кондитерская Барби», — рассказывает девочка. — Сейчас я являюсь юной фигуристкой, но в будущем хочу быть художницей. Люблю рисовать и заниматься художественной гимнастикой».

Большинство юных фигуристок мечтают принять участие в Олимпиаде и взойти на пьедестал.

«Весной у нас были соревнования в Рязани. Мне очень понравилось. В Новогорске мы мечтали увидеть олимпийских чемпионов, но никого пока не встретили. Но всё равно очень приятно выходить на лёд, зная, что они здесь тренировались», — рассказывает десятилетняя Лиза.

У всей команды спортсменов единая форма — белые кофты с надписями Donetsk из алых роз. Ребята пояснили RT, почему вышивка выполнена в виде этих цветов.

«Костюмы шили на заказ. Мы всегда ходим в них на соревнованиях и выходим на раскатку, — поясняют фигуристки. — Это символ нашего города. Донецк — город миллиона роз. Мы очень гордимся, что мы из Донецка».