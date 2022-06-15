«Ситуация с цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась»: IKEA объявила о сокращении бизнеса в России

Компания IKEA продаст четыре фабрики в России и сократит штат сотрудников. Как пояснил шведский производитель товаров для дома, за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась, вследствие чего в компании не видят перспектив возобновления продаж в российских магазинах в обозримом будущем. Тем временем глава Новгородской области Андрей Никитин заявил, что российский бизнес уже проявил интерес к покупке завода IKEA в регионе, сотрудники предприятия сохранят работу. Наряду с этим в Минпромторге сообщили, что российские власти проследят за соблюдением IKEA трудового законодательства при сокращении бизнеса.

Компания IKEA сократит свой бизнес в России за счёт продажи четырёх фабрик и уменьшения штата сотрудников. Как заявили в компании, розничный бизнес IKEA в РФ поставлен на паузу.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — сообщила компания.

Представители IKEA уточнили, что такое решение повлечёт за собой оптимизацию, которая в том числе «коснётся многих сотрудников». В компании также заявили, что «для обеспечения необходимых бизнес-процессов» будет организована продажа товаров для дома, которые находятся на складах.

Наряду с этим «Интер ИКЕА» в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и будет искать новых владельцев для своих четырёх фабрик, которые расположены в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Тем временем губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что сотрудники завода IKEA в регионе сохранят рабочие места после его продажи, предприятие продолжит работу. По словам Никитина, российские компании уже проявляют интерес к покупке производства.

«Мы примерно понимаем, кто может быть интересантом. У нас на сегодня огромный дефицит высококвалифицированных кадров. Люди точно будут все востребованы. Но в целом мы понимаем, что актив будет сохранён, актив будет работать, но что-то поменяется с точки зрения собственности», — приводит ТАСС слова губернатора.

Напомним, что IKEA в начале марта официально объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии на фоне событий на Украине. В начале мая владелец IKEA «Ингка» Толга Онку в интервью Reuters заявил, что сотрудники закрытых магазинов будут получать зарплату как минимум до конца августа.

«Вынужденный, но не вполне обдуманный шаг»

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что IKEA сотрудничала как минимум с 30 российскими поставщиками. По его словам, если ранее предприятия были ориентированы на производство мебели для шведской сети, то в перспективе они смогут производить продукцию под собственным брендом.

В Минпромторге также заявили, что ведомство вместе с Минтрудом намерено отслеживать ситуацию с сокращением сотрудников IKEA в России.

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«Сама компания сообщила нам, что планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере семимесячной заработной платы, что окажет им поддержку в период адаптации и поиска новой работы», — сказал он РИА Новости.

Комментируя ситуацию вокруг IKEA, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв допустил, что уход ряда привычных для россиян брендов способен вызвать некоторый дискомфорт. Вместе с тем депутат выразил уверенность, что компании из других стран в перспективе займут свободные ниши.

«Я бы не стал испытывать большой тревоги, потому что уже сейчас активно ведутся переговоры с целым рядом крупных производителей из Восточной Азии, из Турции, из стран Латинской Америки. Да, некоторая их продукция для нас непривычна, а бренды неизвестны, но я думаю, что больше сожалеть придётся европейцам, которые приносят национальную экономику в жертву геополитическим амбициям», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он также назвал решение IKEA «вынужденным, но не вполне обдуманным шагом», о котором в компании сожалеют. «Уверен, что в своих планах они хотели бы вернуться на российский рынок», — полагает Гутенёв.

В свою очередь, аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов выразил уверенность, что заводы IKEA в России будут быстро выкуплены и выпуск новой продукции начнётся в кратчайшие сроки.

«Производство из отечественных материалов может даже привести к снижению розничных цен на конечную продукцию. На российском рынке на несколько месяцев может сформироваться дефицит товаров для дома, из-за чего вырастут цены на данную продукцию, но в дальнейшем мы ожидаем их снижения», — сказал Чернов в комментарии RT.