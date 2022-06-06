Жители Воронежа не могут лечиться в новом корпусе городской поликлиники

Жители Воронежа жалуются на нехватку врачей в городской поликлинике №7, находящейся в микрорайоне Шилово. По их словам, новый корпус был открыт недавно, он оборудован современной техникой и мог бы принимать всех желающих, однако зачастую пациенты не могут записаться даже к терапевту. По этой причине жителям Шилова приходится ездить в другие поликлиники, расположенные в центре города. При этом существует проблема с транспортом — перевозчики не всегда заезжают в микрорайон, а ездить на такси для многих, особенно пенсионеров, не только затратно, но и физически тяжело. После запроса RT в Генпрокуратуру надзорное ведомство провело проверку, выявило нарушения и внесло представления главврачу медучреждения, а также оштрафовало перевозчиков, которые не соблюдали условия госконтрактов.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В проект «Не один на один» обратились жители микрорайона Шилово города Воронежа, которые жалуются, что в местной поликлинике невозможно попасть на приём к врачам. По их словам, в новом корпусе №6 Воронежской городской поликлиники №7 (БУЗ ВО «ВГКП №7» корпус №6), построенном в 2018 году, не хватает медицинских специалистов.

«Открытие этого корпуса было огромным событием для Воронежа — появилась новая, современная поликлиника, оснащённая всем необходимым оборудованием, — рассказывает жительница района Шилово Евгения Фролова. — Все очень ждали, когда она наконец заработает и можно будет лечиться, никуда не выезжая. Но в итоге даже записаться на приём не к кому — не хватает врачей».

По словам Евгении, помимо нехватки медперсонала, есть также проблема с транспортной доступностью микрорайона.

«Так как наш район находится на отдалении от города, автобусы к нам не всегда заезжают и врачам до поликлиники сложно добираться. Возможно, ещё поэтому они отказываются у нас работать, — объясняет женщина. — Да и у нас не получается ездить лечиться в другие медучреждения. У многих, особенно пенсионеров, нет возможности постоянно добираться в центр на такси. Это не только дорого, но и физически тяжело».

Вид города Воронежа (площадь Победы), 2021

© Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency

В августе прошлого года в СМИ публиковались новости о массовом увольнении врачей из поликлиники. По заявлениям самих работников, они были недовольны низкими зарплатами, однако в Департаменте здравоохранения Воронежской области эту информацию опровергали и уточняли, что специалисты не хотят работать в новом корпусе из-за транспортной недоступности района.

Внесено представление главврачу

RT направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разъяснить, по какой причине проблема не решается. После этого прокуратура Воронежской области совместно со специалистами государственной инспекции труда и регионального департамента здравоохранения провела в поликлинике проверку.

Для работников медучреждения был проведён личный приём, на котором обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав. Однако никаких претензий, связанных с исполнением трудового законодательства, от них не поступило.

Вместе с тем, как сообщили в надзорном ведомстве, в штате поликлиники действительно отсутствовали отдельные специалисты. Так, не хватало двух участковых терапевтов, одного хирурга, одного офтальмолога, одного оториноларинголога, а также нескольких средних медицинских работников.

При этом руководство медучреждения заверило, что принимает меры по набору медперсонала.

«В связи с недостижением показателей по заработной плате врачей, а также с отсутствием необходимого количества соответствующих специалистов, необеспечением соответствия требованиям рекомендуемых штатных нормативов прокуратурой Советского района города Воронежа главному врачу внесено представление, которое находится на рассмотрении», — отметили в пресс-службе ведомства.

Нарушали условия контрактов

Прокуратура также проверила информацию, касающуюся жалоб жителей Шилова на «транспортную недоступность района».

«По результатам проведённого управлением транспорта администрации мониторинга исполнения перевозчиками заключённых муниципальных контрактов за текущий год по данным маршрутам выявлены нарушения условий контракта, в том числе в связи с несоблюдением регулярности движения. За данные нарушения к перевозчикам применены штрафные санкции», — сообщили RT в прокуратуре.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

В надзорном органе также подчеркнули, что ещё в марте 2022 года в рамках проверки транспортного обслуживания микрорайона двум перевозчикам, заключившим контракты с администрацией Воронежа, было вынесено 12 представлений об устранении нарушений закона и возбуждено десять дел об административных правонарушениях по ст. 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг») и ст. 11.24 КоАП РФ («Организация транспортного обслуживания населения без создания условий доступности для инвалидов»).

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Устранение выявленных в ходе проверки нарушений находится на контроле прокуратуры области», — сказали в пресс-службе.

90% укомплектованности

По словам жителей микрорайона, после проверок в Шилово начали заезжать автобусы, а в поликлинике появились окна для записи к врачам.

«Действительно нам добавили дополнительные автобусы и в поликлинику вроде как набрали медперсонал, — говорит Евгения. — Ситуация улучшилась, но узких специалистов всё равно нет. В любом случае мы очень надеемся, что хотя бы эти врачи поработают у нас подольше».

В Департаменте здравоохранения Воронежской области в разговоре с RT отметили, что на данный момент в БУЗ ВО «ВГКП №7» корпус №6 удалось достичь 90% укомплектованности врачебных ставок. Так, в терапевтическом отделении из шести ставок укомплектовано пять. Вакантной остаётся должность участкового терапевта, которая будет укомплектована в августе — сентябре 2022 года после выпуска специалистов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

В педиатрическом отделении, по словам представителей ведомства, заняты все имеющиеся пять ставок.

«В корпусе №6 работает взрослый врач-хирург, взрослый травматолог-ортопед, детский хирург, — комментируют в Депздраве Воронежской области. — Врач-оториноларинголог оказывает медицинскую помощь взрослому и детскому населению. Оформлен внешним совместителем врач-офтальмолог. Таким образом, штаты врачей узких специальностей укомплектованы на 100%. Укомплектованность среднего медицинского персонала составляет 95%. Остаётся вакантной ставка медицинской сестры прививочного кабинета, однако медицинская помощь по данному виду в настоящее время оказывается путём совмещения медицинской сестрой консультативно-диагностического отделения».

При этом записываться на приём к узким специалистам в областном депздраве рекомендовали также в другие подразделения БУЗ ВО «ВГКП №7».