Медпрепараты офф-лейбл, паспорт болельщика и единая система публичной власти: что изменится в жизни россиян в июне

С 1 июня в России вступает в силу закон о единой системе публичной власти, устанавливающий срок полномочий региональных парламентов и губернаторов. Болельщики теперь будут обязаны предъявлять спецпаспорт для посещения спортивных соревнований. Также в стране повышается на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и размер страховых пенсий неработающим пенсионерам. Об этих и других нововведениях июня — в материале RT.

Единая система публичной власти в РФ

C 1 июня вступает в силу закон о единой системе публичной власти в РФ. Он устанавливает пятилетний срок полномочий региональных парламентов. Руководитель субъекта РФ теперь официально будет называться или губернатором, или главой региона, а срок его полномочий также составит пять лет.

«Это базовый законопроект, который и несёт в себе прямые нормы, и закладывает определённые параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», — указывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спецпаспорт для болельщиков

С 1 июня изменятся правила идентификации и аутентификации посетителей официальных спортивных мероприятий — болельщики будут обязаны предъявлять спецпаспорт для посещения стадионов и спорткомплексов. Нововведения внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ», они призваны обеспечить безопасность общественного порядка при проведении соревнований.

Каждый болельщик должен будет получить персонифицированную карту, которую нужно будет предъявить как при покупке билета, так и при входе на стадион. Паспорт болельщика можно будет оформить на едином портале госуслуг.

Перечень мероприятий, для посещения которых понадобится документ, определит правительство. При этом в оформлении паспорта может быть отказано в случае, если болельщик ранее был привлечён за нарушение общественного порядка на соревнованиях, или в случае наличия у человека судебного запрета на посещение матчей.

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Повышение пенсий и МРОТ

С 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум, пенсии неработающим пенсионерам и минимальный размер оплаты труда. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это важное решение защитит граждан и позволит компенсировать рост инфляции.

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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в общей сложности индексация должна затронуть 35 млн неработающих пенсионеров. По его словам, в среднем по стране размер пенсии увеличится на 1760 рублей — до 19 360 рублей.

Прожиточный минимум в среднем по стране вырастет на 1265 рублей — до 13 919 рублей.

Как отметил Владимир Путин, инициатива должна привести к увеличению части социальных пособий и выплат, что станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми.

Также Пенсионный фонд России теперь в автоматическом режиме продлевает до 1 сентября выплаты страховой пенсии по потере кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу и не поступивших в средние или высшие учебные заведения.

При этом получатели подобных выплат смогут рассчитывать на них и после 1 сентября, если подтвердят поступление на очную форму обучения в университет или колледж, а также при условии, что не будут официально трудоустроены. Они будут получать такие выплаты до окончания учебы (но не дольше, чем по достижении 23 лет).

Применение спецсредств против авиадебоширов

С 5 июня члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности смогут использовать специальные средства для пресечения противоправных действий на борту. Применять спецсредства можно будет на основании распоряжения командира воздушного судна.

Как указывает пресс-служба Госдумы, список спецсредств, правила их применения и порядок действий экипажа установит правительство РФ.

Сбор штрафов в автоматическом режиме

Также с 5 июня должностные лица ФССП России смогут в автоматическом режиме принимать решения, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя.

Речь идёт о возбуждении, об отказе в возбуждении и о прекращении исполнительного производства, взыскании исполнительского сбора, об установлении и отмене ограничений для должников и других решений. При этом предусмотрены исключения.

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Идентификация личности и водительские права

С 29 июня вступит в силу порядок, разрешающий использовать для идентификации личности водительское удостоверение. Речь идёт о ситуациях, когда идентификация нужна для проведения различных денежных операций.

С этой даты граждане смогут указать номер водительских прав в качестве дополнительного документа к Ф. И. О., серии и номеру паспорта, а также к номеру мобильного телефона.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Порог при уплате страховой премии по ОСАГО и каско

С 29 июня также начнёт действовать порядок, согласно которому платежи по каско и ОСАГО в размере до 40 тыс. рублей будут проводиться без идентификации.

Прежний порог идентификации, равный 15 тыс. рублей, останется в силе для других видов страхования.

Владельцы оружия обязаны сообщить о его краже

С 29 июня владельцы оружия в России в случае его утери или хищения будут обязаны информировать подразделения Росгвардии. Изменения вносятся в федеральный закон «Об оружии».

«Об утрате или о хищении оружия... лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно (но не позднее суток) сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия», — говорится в документе.

Кроме того, в законе будет закреплено, что оружие в России признаётся источником повышенной опасности.

Медпрепараты офф-лейбл

С 29 июня разрешается использование препаратов офф-лейбл (терапия «вне инструкции». — RT) при лечении детей.

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Перечень заболеваний или состояний содержит 21 позицию, в том числе новообразования, болезни крови, органов дыхания и эндокринной системы, пороки развития и хромосомные нарушения, COVID-19, болезни нервной системы, состояния, требующие оказания паллиативной помощи, донорство костного мозга (для пациентов до 18 лет).

«Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи детям с тяжёлыми заболеваниями», — указывали в пресс-службе Минздрава.

Проверка благонадёжности турагента

Туристы смогут проверить информацию о турагенте, прежде чем оплачивать тур. До 30 июня юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут турагентскую деятельность, должны внести сведения о себе в Единый федеральный реестр турагентов. Не включённые в реестр турагенты работать не смогут. Данные реестра будут доступны всем туристам — граждане смогут проверить, в частности, легально ли работает туроператор.

Новые правила призваны сократить число случаев мошеннических действий на туристическом рынке.

Повышение штрафов за нарушение противопожарных правил в лесах

Усиливается ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах.

Так, штрафы для граждан повышаются в 15—20 раз, для юрлиц — в два-три раза. Сумма взысканий для граждан, нарушивших правила пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима и режима ЧС, составит до 30—50 тыс. рублей.

«За нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, штрафы составят до 2 млн рублей», — отмечается на сайте Госдумы.