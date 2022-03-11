В Еврокомиссии сообщили о планах введения запрета на импорт товаров сектора стали России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен ввести запрет на импорт товаров сектора железа и стали России.
В Еврокомиссии сообщили о планах введения запрета на импорт товаров сектора стали России
  • РИА Новости

«Мы запретим импорт товаров сектора железа и стали из России», — сообщила она. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала четвёртый пакет санкций против России, целью которого является экономическая изоляция страны.

Кроме того, страны — члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации.

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий США поставки в Россию долларовых банкнот. Он также заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.

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