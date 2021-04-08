В США назвали условие для победы страны в борьбе с COVID-19

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN рассказал, какое условие необходимо выполнить, чтобы победить коронавирусную инфекцию COVID-19 в Соединённых Штатах.
В США назвали условие для победы страны в борьбе с COVID-19
  • Reuters

По его словам, для победы в борьбе с коронавирусом необходимо, чтобы 70—85% населения страны были вакцинированы или переболели COVID-19.

«Где-то между 70—85% населения, где у вас есть комбинация людей, которые были вакцинированы, и людей, которые выздоровели», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Центр по контролю и распространению заболеваний США заявил, что в Соединённых Штатах более 100 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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