В США назвали условие для победы страны в борьбе с COVID-19
- Reuters
По его словам, для победы в борьбе с коронавирусом необходимо, чтобы 70—85% населения страны были вакцинированы или переболели COVID-19.
«Где-то между 70—85% населения, где у вас есть комбинация людей, которые были вакцинированы, и людей, которые выздоровели», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Центр по контролю и распространению заболеваний США заявил, что в Соединённых Штатах более 100 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.