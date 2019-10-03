Лукашевич в ОБСЕ призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Киев к практическим шагам по реализации формулы Штайнмайера для развития диалога между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
Лукашевич в ОБСЕ призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
  • © Постоянное представительство России при ОБСЕ

В ходе выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ он заявил, что в настоящее время «мяч в значительной степени на стороне Киева». 

По его словам, сейчас необходимо, чтобы контактная группа по Донбассу максимально активизировала работу. Лукашевич отметил, что Киев и Донбасс имеют все возможности для прямого диалога в контактной группе.

«Ожидаем практических шагов, которые способствовали бы развитию появившейся динамики», — цитирует его ТАСС.

1 октября участники контактной группы по урегулированию в Донбассе в рамках встречи в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в законодательство Украины.

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