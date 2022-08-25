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Электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района восстановлено

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Энергоснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района в Херсонской области восстановлено после короткого замыкания, которое вызвали обстрелы со стороны украинских военных. Об этом сообщила администрация региона.
Электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района восстановлено
  • РИА Новости

Отмечается, что в восстановлении электроснабжения принимали участие специалисты ГУП «Херсоноблэнерго».

«Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края», — говорится в заявлении администрации.

Власти региона пообещали устранение поломки в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Херсон и Мелитополь остались без электроснабжения.

Также сообщалось, что системы безопасности сработали на Запорожской атомной электростанции после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области.

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