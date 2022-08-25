Электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района восстановлено

Энергоснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района в Херсонской области восстановлено после короткого замыкания, которое вызвали обстрелы со стороны украинских военных. Об этом сообщила администрация региона.

РИА Новости