Электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района восстановлено
- РИА Новости
Отмечается, что в восстановлении электроснабжения принимали участие специалисты ГУП «Херсоноблэнерго».
«Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края», — говорится в заявлении администрации.
Власти региона пообещали устранение поломки в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Херсон и Мелитополь остались без электроснабжения.
Также сообщалось, что системы безопасности сработали на Запорожской атомной электростанции после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области.