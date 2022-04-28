Глава Объединённого штаба ОДКБ отметил успешное выполнение задач коллективом

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В четверг, 28 апреля, отмечается 19-я годовщина создания Объединённого штаба ОДКБ. Говоря о 19-й годовщине, возглавляющий штаб генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что Объединённый штаб ОДКБ внимательно следит за развитием обстановки в регионах коллективной безопасности.
Глава Объединённого штаба ОДКБ отметил успешное выполнение задач коллективом
  • РИА Новости

«Минувший год и начало нынешнего года для всех нас были очень непростыми в связи с политическими событиями в Республике Беларусь, последствиями вооружённого конфликта вокруг Нагорного Карабаха, ситуацией в таджикско-афганском приграничье и в Республике Казахстан, но все задачи коллектив выполнил успешно», — сказал Анатолий Сидоров.

Разработаны документы по созданию и совершенствованию всех компонентов системы коллективной безопасности организации — Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона, миротворческих сил и коллективных авиационных сил. Разрабатываются новые для организации документы, в том числе схемы защищённой мультисервисной сети связи ОДКБ, соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ и другие, говорится в пресс-релизе организации.

Основное внимание в деятельности Объединенного штаба направлено на обеспечение качественной подготовки и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В марте страны ОДКБ обсудили организацию мероприятий подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации в 2022 году.

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