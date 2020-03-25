В Петербурге предупредили об усилении ветра

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В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредили об усилении ветра до 18 м/с.
В Петербурге предупредили об усилении ветра
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным синоптиков, 25 марта ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью до 18 м/с.

Спасатели призвали горожан быть внимательными, убрать автомобили от деревьев, закрыть окна и вынести вещи с балконов.

Также рекомендуется оставаться дома, а находясь на улице, обходить рекламные щиты, не гулять по мостам и эстакадам.

Ранее, как сообщала kp.ru, спасатели предупредили о штормовом ветре в Санкт-Петербурге 25 марта.

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