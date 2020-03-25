В Петербурге предупредили об усилении ветра
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным синоптиков, 25 марта ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью до 18 м/с.
Спасатели призвали горожан быть внимательными, убрать автомобили от деревьев, закрыть окна и вынести вещи с балконов.
Также рекомендуется оставаться дома, а находясь на улице, обходить рекламные щиты, не гулять по мостам и эстакадам.
Ранее, как сообщала kp.ru, спасатели предупредили о штормовом ветре в Санкт-Петербурге 25 марта.