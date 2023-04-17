Компания «Т Плюс» досрочно расторгла контракт с гендиректором Андреем Вагнером
Как пишет РИА Новости, вместо него на пост назначен Александр Вилесов.
Отмечается, что Вилесов с мая 2019 года являлся заместителем генерального директора по коммерции и развитию «Т Плюс».
Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Т Плюс» по итогам 2022 года уменьшилась на 21,4% по сравнению с прошлым годом — до 13,959 миллиарда рублей.
«Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах России.