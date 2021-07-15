Проект RT к 75-летию Победы получил бронзу New York Festivals Advertising Awards

Проект RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне стал обладателем бронзовой награды New York Festivals Advertising Awards — международной премии, которая отмечает работы в области рекламы. RT стал единственным призером из России.

Проект телеканала «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, получил награду в номинации «Дизайн: Мастерство — Иллюстрация» (Design:Craft — lllustration), а также стал финалистом в категории «Цифровые работы: Мастерство — Иллюстрация» (Digital/Mobile:Craft — lllustration).

«Бесконечное письмо», сочетающее строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе, реализовано в рамках проекта #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. #СтраницыПобеды уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные проекты RT вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга «Каннские львы — 2021» в пяти категориях. RT стал лидером по количеству номинаций среди российских компаний.

Ранее в 2021 году телеканал RT также вышел в финал телевизионного конкурса New York Festivals TV & Film Awards в 23 номинациях. На победу претендуют проекты к 75-летию Победы, «дипфейк»-промо к президентским выборам в США, документальные фильмы RTД и другие работы телеканала.