Проект RT к 75-летию Победы получил бронзу New York Festivals Advertising Awards

Короткая ссылка
RT
Проект RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне стал обладателем бронзовой награды New York Festivals Advertising Awards — международной премии, которая отмечает работы в области рекламы. RT стал единственным призером из России.
Проект RT к 75-летию Победы получил бронзу New York Festivals Advertising Awards
  • Instagram
  • © pobeda.page

Проект телеканала «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, получил награду в номинации «Дизайн: Мастерство — Иллюстрация» (Design:Craft — lllustration), а также стал финалистом в категории «Цифровые работы: Мастерство — Иллюстрация» (Digital/Mobile:Craft — lllustration).

«Бесконечное письмо», сочетающее строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе, реализовано в рамках проекта #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. #СтраницыПобеды уже получили международные награды Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные проекты RT вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга «Каннские львы — 2021» в пяти категориях. RT стал лидером по количеству номинаций среди российских компаний.

Ранее в 2021 году телеканал RT также вышел в финал телевизионного конкурса New York Festivals TV & Film Awards в 23 номинациях. На победу претендуют проекты к 75-летию Победы, «дипфейк»-промо к президентским выборам в США, документальные фильмы RTД и другие работы телеканала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить