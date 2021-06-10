RT вышел в финал New York Festivals в 23 номинациях

Телеканал RT вышел в финал престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals в 23 номинациях. На победу претендуют проекты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «дипфейк»-промо к президентским выборам в США, документальные фильмы RTД и другие работы телеканала.

Ролик, в котором RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году, стал финалистом New York Festivals в номинации «Промо документального фильма / новостной программы».

Документальный YouTube-сериал RT «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» вышел в финал премии в двух категориях: «Документальный фильм» и «История и общество». В пяти номинациях на победу претендует VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» стала финалистом в двух категориях.

Специальный репортаж RT на испанском «Брумадинью: боль, скорбь и отчаяние» — о причинах и последствиях катастрофического прорыва дамбы в Бразилии в 2019 году — вышел в финал в номинации «Документалистика: Социальная справедливость». В других категориях номинантами стали документальный фильм RTД «Жизнь в коробке. Почему в Гонконге живут в клетках вместо квартир», а также короткометражные ленты «Берлинский эксперимент: беспризорники на попечении педофилов» и «Как раскрыть в себе талант на самоизоляции».

В номинации «Новости: Аналитика / Комментарии» на победу претендует выпуск программы «News.Views.Hughes» на RT America, посвященный ежегодному посланию президента США в конгрессе. В категории «Лучший ведущий программы» в финал вышел ведущий RT America, пятикратный обладатель премии «Эмми» Деннис Миллер. Выпуск его авторской программы «Деннис Миллер + 1» — в финале в номинации «Развлекательная программа: Интервью».

В финал New York Festivals вышел снятый к 15-летию RT ироничный ролик «Зелёная угроза» о том, как «обезопасить» себя от телеканала. Чёрно-белый ролик снят на 16-миллиметровую пленку и выполнен в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времён холодной войны.

Также в финале премии — «дипфейк»-промо к выборам президента США в 2020 году, промо новостного эфира, графический дизайн программы In Question на RT America и ролик к 150-летнему юбилею В.И. Ленина.

Телеканал RT — многократный призёр New York Festivals. В прошлом году наград были удостоены документальные фильмы RT, книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100 и другие работы канала. В 2019 году победу одержал проект #Romanovs100. В 2018 году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии. В 2017 году золото New York Festivals завоевали репортажи RT из Ливии и документальный фильм «H2нОль». Ранее золотые награды фестиваля получили документальный фильм «Кровная месть» и программа Джулиана Ассанжа на RT.