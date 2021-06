Проекты о ВОВ, промо к выборам в США и 15-летию RT завоевали награды Promax Europe

RT получил две золотые и пять серебряных наград Promax Europe Awards 2021 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна. Наград удостоены проекты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «дипфейк»-промо к президентским выборам в США и проморолики, снятые к 15-летию телеканала RT.

Проморолик «Без ума от RT» одержал победу в категории «Лучшее использование технологии» (Best Use of Technology). В ролике, выполненном при помощи технологии «дипфейк», авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На приёме у специалистов «оказались» Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. RT обошёл работы от The Walt Disney Company и Sky Deutschland.

Серебро в номинации «Специальное событие» (Special Event Spot) завоевал снятый к 15-летию RT ироничный ролик «Зелёная угроза» о том, как «обезопасить» себя от телеканала. Чёрно-белый ролик снят на 16-миллиметровую пленку и выполнен в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времён холодной войны.

Дипфейк-промо к выборам президента США в 2020 году награждено серебром в категории «Продолжительный промоконтент» (Long-form Promotional Content). Во время предвыборной гонки RT представил ролик о том, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на выборах. Ролик выполнен с применением технологии «дипфейк».

Проекты RT к 75-летию окончания Великой Отечественной войны #СтраницыПобеды и «Бесконечное письмо» получили в номинации «Соцмедиа-кампания канала» (Social Media Campaign For A Channel) золото и серебро соответственно. Кроме того, «Бесконечное письмо», сочетающее строки фронтовых писем и иллюстрации к ним, также удостоено серебряной награды в категории «Лучшее использование социальных медиа для канала или бренда» (Best Use Of Social Media For A Channel Or Brand).

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» получила серебро в категории «Лучшее использование технологии» (Best Use of Technology).

«Бесконечное письмо» и «Война: Детские рисунки в VR-анимации» реализованы в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. #СтраницыПобеды уже получили международные награды D&AD, Webby Awards, Shorty Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday, The Drum Awards for Online Media, ADC Awards и другие.

Признание жюри Promax в разные годы получили креативные проекты RT: проморолик к ЧМ по футболу, в котором снялись легендарный тренер Жозе Моуринью, российские спортсмены и балерины, проморолики мультимедийного исторического проекта #Romanovs100, созданные в стилистике и технике начала ХХ века, ролик «Мы вами гордимся!» с участием членов паралимпийской сборной России, серия роликов к 10-летию RT, проморолик к 70-летней годовщине Победы и другие работы телеканала.

Международная ассоциация Promax — учредитель серии крупнейших и наиболее престижных премий в области телевизионного промо, маркетинга и дизайна.