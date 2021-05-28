Проект RT к 75-летию Победы выиграл «Оскар индустрии дизайна» — премию D&AD

RT завоевал одну из самых престижных премий в области дизайна и рекламы — D&AD (Design and Art Direction). Премия, которую называют «Оскаром» в индустрии дизайна, присуждает победителям статуэтки в виде карандашей. Национальный рейтинг креативности АКАР ставит её в один ряд со знаменитым конкурсом «Каннские львы».

Проект RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Бесконечное письмо» был удостоен «Деревянного карандаша» (аналог бронзовой награды) в категории «Письменный дизайн/Повествование» (Writing for Design/Storytelling). Созданный совместно с художниками-графиками Михаилом Соркиным и студентами Школы дизайна РАНХиГС проект сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.

«Бесконечное письмо» реализовано в рамках масштабного мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube. #СтраницыПобеды уже получили международные награды The Drum Awards for Online Media, ADC Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.

Мультимедийные проекты RT четыре раза выходили в финал престижного и авторитетного конкурса в области рекламы и маркетинга — «Каннские львы».

Премия D&AD, основанная в 1962 году Британской ассоциацией дизайнеров и представителей искусства (British Design and Art Direction), отмечает лучшие работы в области дизайна и рекламы. В состав жюри премии входят более 400 представителей профессионального сообщества со всего мира.