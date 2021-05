Фильм RT о женщинах-полицейских в Афганистане завоевал премию Human Rights Press Awards

Документальный фильм RT о службе женщин в полиции Афганистана стал победителем премии Human Rights Press Awards 2021. Жюри отмечает работы, освещающие вопросы прав человека в азиатском регионе. Премия учреждена гонконгским отделением международной правозащитной организации Amnesty International, Клубом иностранных корреспондентов и Ассоциацией журналистов Гонконга.

Фильм документального телеканала RTД «Полицейские в хиджабах» (Lady Cops in Afghanistan) победил в категории «Документальное видео» на английском языке.

«Когда мы узнали, что в Афганистане есть женщины-полицейские, мы просто не могли в это поверить. Это страна, в которой безостановочно идёт война. Кроме того, афганское консервативное общество считает, что женщины не могут служить в полиции и армии, так как это нарушает местные традиции и порядки. Женщины-полицейские не только подвергаются давлению со стороны родных — они живут в страхе, что в любой момент на них могут напасть боевики», — говорит руководитель RTД Екатерина Яковлева.

«Я горжусь тем, что служу своему народу, но вместе с тем, конечно, я боюсь за свою жизнь. Нам угрожают, но мы вынуждены работать. Если женщины и мужчины не пойдут служить в полицию из-за страха, то кто тогда обеспечит безопасность страны?» — говорит героиня фильма, офицер полиции Фазила Азими.

В 2021 году премия Human Rights Press Awards вручается в 25-й раз. В этом году в жюри вошли в том числе бывшие и действующие журналисты Reuters, Financial Times, The New York Times, Time.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились призёрами российских и международных премий, в том числе престижного конкурса New York Festivals, премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards и российской премии «Страна».