Фильмы RT теперь на платформе PREMIER

Фильмы и сериалы документального телеканала RTД, отмеченные престижными международными премиями, теперь доступны и на платформе PREMIER. Зрители видеосервиса смогут увидеть более 60 работ RTД, посвящённых политическим и социальным проблемам, жизни и традициям в разных странах мира.

В число фильмов RTД, представленных на платформе PREMIER, вошли ленты, завоевавшие международные награды. Так, золота телевизионной премии New York Festivals были удостоены документальный фильм «Кодокуши. Одинокая смерть» — о современной Японии, где растёт число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве, и лента «Дети Сирии. Воспитанные войной» — о сирийских детях, многие из которых не помнят мирной жизни. Фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды в Индии тоже завоевал золото New York Festivals, а также главную награду международного фестиваля US International Film & Video Festival.

Финалистами New York Festivals становились работы «Большой балет Бразилии» — о единственной школе Большого театра России за рубежом и «Конго. Дети с мачете» — о молодёжных бандах в африканской стране.

Пользователи видеоплатформы PREMIER также смогут посмотреть фильм RTД «Дикие и свободные», снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Лента рассказывает о сотрудниках фонда, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

«Истории, о которых стоит рассказывать, — главный принцип работы телеканала RTД. А для платформы PREMIER мы выбрали лучшие из наших работ. Авторы снимали их по всему миру, часто рискуя жизнью, чтобы зрители смогли увидеть самые удивительные истории и настоящих героев нашего времени», — сказала руководитель RTД Екатерина Яковлева.

«Мы расширяем нашу библиотеку и работаем для разных аудиторий, в том числе для поклонников документального кино. Люди всё чаще узнают о происходящем в мире благодаря качественным документальным сериалам и фильмам. Эти проекты рассказывают о самых острых и актуальных проблемах», — говорит Иван Гродецкий, генеральный директор PREMIER.

RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT. В эфире канала — документальные фильмы и сериалы, специальные программы, интервью и общественно-политические ток-шоу. Документальные фильмы RTД посвящены важным политическим и социальным проблемам, они рассказывают о научных достижениях, жизни и традициях в разных странах мира, о чудесах природы.

PREMIER — видеоплатформа с эксклюзивным контентом различных жанров и форматов. Медиатека платформы предлагает подписчикам оригинальные сериалы, а также лучшие проекты развлекательных и спортивных телеканалов холдинга «Газпром-Медиа». С момента запуска в августе 2018 года контент PREMIER собрал более 900 млн просмотров.