RT победил в 16 номинациях премии Shorty Awards

RT одержал победу в восьми категориях по решению жюри Shorty Awards — престижной премии, вручаемой за достижения в социальных сетях. Высшую награду получили документальный проект RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, книга исторического проекта #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) и видеоагентство RT Ruptly. Еще в восьми категориях RT стал лучшим по итогам голосования интернет-пользователей.

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), одержал победу по решению жюри в трёх категориях: «Видео в Facebook», «Виртуальная реальность» и «Брендированный контент». По результатам зрительского голосования VR-фильм RT стал лучшим в четырёх номинациях. Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым.

AR-книга мультимедийного проекта RT #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи, — победитель в категориях «Образование», «Креативное использование технологий» и «Книги и новости». Жюри Shorty Awards также присудило проекту RT золото и серебро в номинациях «UX/UI дизайн» и «Брендированный контент». Высшую оценку интернет-пользователей AR-книга получила в трёх категориях. В рамках проекта #Romanovs100, запущенного в сотрудничестве с Государственным архивом России, было опубликовано несколько тысяч фотографий из архива царской семьи. AR-книга объединила фотографии начала XX века с технологиями дополненной реальности.

Интерактивный проект видеоагентства RT Ruptly «Дневник группы Дятлова: Последняя страница» получил высшую награду жюри в номинациях «Мультиплатформенная кампания» и «Повествование». Видеоагентство Ruptly обошло в том числе Sony Pictures Television, Nickelodeon, Universal Pictures и Vice Media. Проект Ruptly основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции.

Медиаплатформа Redfish, входящая в структуру Ruptly, выиграла золото в номинации «Социальный активизм». Команда Redfish рассказывала на платформах Facebook, Twitter и Instagram о протестных движениях во Франции, Эквадоре, Чили, Боливии и других странах.

Соцмедиапроект Ruptly — Soapbox (Maffick) — стал победителем по итогам голосования интернет-пользователей в категории «Новости и медиа».

В 2019 году проект #Romanovs100 и приложение RT360 для просмотра панорамного контента завоевали высшую награду Shorty Awards. Трансляции Ruptly с протестов «жёлтых жилетов» во Франции выиграли золото в номинации «Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире», обойдя Bloomberg Media.

TheShortyAwards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2020 году премия вручается в 12-й раз.