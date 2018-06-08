Петер Шмейхель сыграл на фортепиано с Денисом Мацуевым в шоу на RT

Легендарный датский футболист Петер Шмейхель, ведущий на телеканале RT собственное шоу о чемпионате мира по футболу в России, в одном из эпизодов программы сыграл на фортепиано со всемирно известным российским пианистом, послом ЧМ-2018 Денисом Мацуевым.

В программе, посвящённой Санкт-Петербургу, Петер Шмейхель рассказал о футбольном стадионе, который будет принимать матчи чемпионата мира. В Малом зале Петербургской филармонии известный футболист встретился с российским пианистом Денисом Мацуевым.

«Одно из моих любимых музыкальных произведений — концерт Рахманинова №2 для фортепиано с оркестром. Арт-директор Фонда имени Рахманинова — большой поклонник футбола. Он не только один из лучших пианистов планеты, но ещё и один из послов чемпионата мира — 2018», — говорит футболист о Денисе Мацуеве.

«У футбола много общего с музыкой. К примеру, дирижёр оркестра — это всё равно что главный тренер футбольной команды, а игроки — словно музыканты оркестра. И самое важное: мы все играем для публики», — отмечает Денис Мацуев.

В авторской программе на RT «Шоу Петера Шмейхеля» легендарный датский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель, путешествуя по городам, принимающим чемпионат мира — 2018, рассказывает о подготовке России к турниру.

#ВерсияМоуринью: прогноз на групповой этап ЧМ-2018 от легендарного тренера

Ранее к команде RT также присоединился знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью, который эксклюзивно для телеканала предсказал ход финальной части чемпионата мира. По его мнению, Россия выйдет из своей группы со второго места и сразится в 1/8 финала с Испанией. Кроме того, португалец будет участвовать в спецвыпусках RT, посвящённых ЧМ-2018, и делиться со зрителями экспертным мнением. В качестве соведущего на канале RT на испанском выступит рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама.

Кроме того, RT запустил мультимедийный спецпроект, посвящённый ЧМ-2018. Посетители сайта найдут расписание матчей, составы команд, турнирные таблицы, а также новости и эксклюзивные интервью со звёздами спорта. Во время проведения турнира на сайте спецпроекта будут доступны текстовые трансляции матчей и репортажи корреспондентов RT.

Петер Шмейхель приобрёл мировую известность в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 1991 по 1999 год. Вместе со Шмейхелем «Манчестер Юнайтед» пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, трижды завоёвывал Кубок Англии. Петер Шмейхель также является рекордсменом по числу игр, проведённых за национальную сборную Дании (129 матчей), в составе которой он стал чемпионом Европы 1992 года.