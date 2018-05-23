RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров

Телеканал RT продлил до 12 июня приём заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — международной премии, учреждённой в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Ежегодно в день его гибели наградами будут отмечаться лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек.

Khaled Alkhateb Memorial Awards — международная премия имени Халеда аль-Хатыба, присуждаемая за лучшие журналистские работы из горячих точек, — будет вручаться в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст». К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2017 года по 1 мая 2018 года.

Церемония вручения наград премии RT пройдёт 30 июля — в первую годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic.

Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»* в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу».

Полные условия участия доступны на сайте — https://award.rt.com.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.