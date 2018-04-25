RT вышел в финал Monte-Carlo TV Festival с эфиром о гуманитарной катастрофе в Мосуле

На главный приз международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации «Новости в прямом эфире» (Live Breaking News) претендует эфир телеканала RT, посвящённый гуманитарной катастрофе в городе Мосуле, где иракская армия при поддержке западной коалиции проводила спецоперацию против боевиков. В своей номинации RT будет бороться с телеканалами Sky News, BBC News и Al Jazeera English.

RT одним из первых среди международных телеканалов начал рассказывать о страданиях мирных жителей в иракском Мосуле, который подвергался регулярным обстрелам в ходе антитеррористической операции. Чтобы привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению людей, в марте 2017 года RT запустил в соцсетях кампанию #MosulSOS.

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев на месте событий разговаривал с местными жителями, вынужденными покинуть свои дома, а также рассказывал о масштабных разрушениях, причинённых городу в результате авиаударов войск западной коалиции. В эфире RT выступили эксперты, в том числе представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо.

#MosulSOS— https://youtu.be/7bEAKkikXXE

В 2013 году RT стал победителем фестиваля в Монте-Карло, оставив позади CNN, Al Jazeera и Sky News. RT был удостоен главной награды за эфир о падении челябинского метеорита. В 2014 году RT вышел в финал фестиваля с эфиром, посвящённым хронике столкновений демонстрантов и полиции в День соборности Украины 22 января. Корреспонденты RT в прямом эфире вели репортаж о беспорядках в Киеве, находясь в самом центре событий — среди пылающих баррикад на Майдане. В 2015 году RT вышел в финал Monte-Carlo Television Festival с выпуском о массовом расстреле мирных жителей на митинге в честь празднования Дня Победы в Мариуполе. В 2017 году финалистом премии стал спецвыпуск RT, посвящённый выборам в Государственную думу РФ.

Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, является крупнейшим в мире форумом телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ. Главный приз и символ фестиваля — золотая копия статуэтки нимфы Салмакиды («Золотая нимфа»), оригинал которой находится в Лувре.