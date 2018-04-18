RT открыл приём заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров

Телеканал RT открыл приём заявок на участие в The Khaled Alkhateb Memorial Awards — международной премии, учреждённой в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Ежегодно в день гибели Халеда аль-Хатыба наградами будут отмечаться лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила RT за организацию премии.

«Наш коллега Халед — герой. Он погиб во имя правды. Эту премию мы будем вручать тем мужественным военкорам, чья работа помогла пролить свет на ужасы войны», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Прекрасная идея RT учредить международную премию для журналистов, рискующих своими жизнями ради донесения до мирового сообщества правды о происходящем в горячих точках по всему миру. К сожалению, мир не становится стабильнее. Наоборот, постоянно возникают новые конфликтные ситуации, нередко переходящие в вооружённое противостояние. И в этом случае работа корреспондента, фоторепортёра, оператора становится залогом получения объективной информации. Мы много слышали о кризисе журналистики. Так вот, именно благородный труд представителей СМИ в горячих точках разрушает лживые пропагандистские клише и создаваемые политические мифы, в частности, о ситуации в Сирии и на Украине. К сожалению, за правду приходится платить страшную цену: трагедии безвременного ухода наших коллег-журналистов, чьи жизни забирают военные конфликты, — наше общее горе», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Церемония вручения наград премии RT пройдёт 30 июля — в первую годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»* в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу».

«Я имела возможность лично общаться с семьёй и непосредственно мамой убитого в Сирии корреспондента RT. Она говорила о трагедии потери сына, она рассказывала о том, что жизнь навсегда изменила свой ход с его утратой. Но она не высказала ни тени сомнения в том, что её сын выбрал правильный жизненный путь. Меня это поразило до глубины души. Пронзительная история. Желаю номинантам на премию и участникам успехов на профессиональном поприще. Не думаю, что премия должна стать поводом для соревнования. Она должна стать признанием отваги и мужества, откровенности и самоотверженности журналистов», — добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

The Khaled Alkhateb Memorial Awards — международная премия имени Халеда аль-Хатыба, присуждаемая за лучшие журналистские работы из горячих точек, — будет вручаться в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст». К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2017 года по 1 мая 2018 года.

Полные условия участия доступны на сайте — https://award.rt.com.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.