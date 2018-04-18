RT открыл приём заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров

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Телеканал RT открыл приём заявок на участие в The Khaled Alkhateb Memorial Awards — международной премии, учреждённой в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Ежегодно в день гибели Халеда аль-Хатыба наградами будут отмечаться лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила RT за организацию премии.
RT открыл приём заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров
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  • © Khaled G. Alkhateb

«Наш коллега Халед — герой. Он погиб во имя правды. Эту премию мы будем вручать тем мужественным военкорам, чья работа помогла пролить свет на ужасы войны», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Прекрасная идея RT учредить международную премию для журналистов, рискующих своими жизнями ради донесения до мирового сообщества правды о происходящем в горячих точках по всему миру. К сожалению, мир не становится стабильнее. Наоборот, постоянно возникают новые конфликтные ситуации, нередко переходящие в вооружённое противостояние. И в этом случае работа корреспондента, фоторепортёра, оператора становится залогом получения объективной информации. Мы много слышали о кризисе журналистики. Так вот, именно благородный труд представителей СМИ в горячих точках разрушает лживые пропагандистские клише и создаваемые политические мифы, в частности, о ситуации в Сирии и на Украине. К сожалению, за правду приходится платить страшную цену: трагедии безвременного ухода наших коллег-журналистов, чьи жизни забирают военные конфликты, — наше общее горе», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Церемония вручения наград премии RT пройдёт 30 июля — в первую годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»* в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу».

«Я имела возможность лично общаться с семьёй и непосредственно мамой убитого в Сирии корреспондента RT. Она говорила о трагедии потери сына, она рассказывала о том, что жизнь навсегда изменила свой ход с его утратой. Но она не высказала ни тени сомнения в том, что её сын выбрал правильный жизненный путь. Меня это поразило до глубины души. Пронзительная история. Желаю номинантам на премию и участникам успехов на профессиональном поприще. Не думаю, что премия должна стать поводом для соревнования. Она должна стать признанием отваги и мужества, откровенности и самоотверженности журналистов», — добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

The Khaled Alkhateb Memorial Awards — международная премия имени Халеда аль-Хатыба, присуждаемая за лучшие журналистские работы из горячих точек, — будет вручаться в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст». К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января 2017 года по 1 мая 2018 года.

 

Полные условия участия доступны на сайте — https://award.rt.com.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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