RT запускает программу с экс-президентом Эквадора Рафаэлем Корреа

Телеканал RT на испанском языке запускает новое еженедельное политическое ток-шоу «Разговор с Корреа» (Conversando con Correa), ведущим которого станет президент Эквадора Рафаэль Корреа (2007—2017 гг.).

Автор и ведущий программы будет беседовать тет-а-тет с гостями — мировыми политиками и общественными деятелями — и обсуждать актуальные социально-политические проблемы.

«Жизнь дала мне уникальную возможность узнать разницу между теорией и грубой действительностью, чтобы уметь отличать поверхностное от глубокого, мудрость от глупости, переменчивое от постоянного. Об этом мы и будем беседовать с выдающимися людьми, которые станут героями моей программы», — сказал экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа.

«Впервые в истории нашего канала своё шоу на RT будет вести бывший президент. Особенно мы гордимся, что это президент страны, поддержавшей одного моего хорошего знакомого и героя целого поколения Джулиана Ассанжа, когда он попал под жернова свободы слова», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Рафаэль Корреа неоднократно давал интервью телеканалу RT, а также стал героем программы «Один день с…» в 2014 году. Из программы RT зрители узнали, как складываются будни президента Эквадора.

Рафаэль Корреа — 43-й президент Эквадора (2007—2017 гг.), доктор экономических наук, основатель собственного политического движения «Альянс ПАИС», построенного на идеологии социализма XXI века. Корреа — автор многочисленных научных статей, а также ряда книг, посвящённых экономическим проблемам современного мира. Премьера программы «Разговор с Корреа» состоится 1 марта на телеканале RT на испанском языке.

С ноября 2017 года на RT выходит «Шоу Алекса Салмонда», в котором бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд беседует с гостями на актуальные темы. Героями программы уже стали экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и президент Ливана Мишель Аун.