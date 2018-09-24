В Астрахани прошёл IV Каспийский медиафорум

В Астрахани завершился четвёртый Каспийский медиафорум. На открытие приехали представители средств массовой информации из России и стран ближнего зарубежья.

Впервые в качестве наблюдателей на мероприятии присутствовали представители Узбекистана.

Как отмечается, особое внимание на медиафоруме было уделено Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая была подписана в середине августа в Актау.

По словам губернатора Астраханской области Александра Жилкина, данный документ направлен на укрепление взаимного доверия и на расширение поля для многостороннего взаимодействия в формате «каспийской пятёрки».

Отмечается, что за четыре года на Каспийском медиафоруме был подписан ряд соглашений об информационном сотрудничестве и налажен обмен контентом между СМИ государств-партнёров.