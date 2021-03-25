В режиме прозрачности: почему вашими следующими наушниками должны стать HUAWEI FreeBuds Pro

В 2020 году компания HUAWEI вошла в пятёрку лидеров на мировом рынке TWS-наушников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Strategy Analytics. Такому результату помог в том числе выход флагманской модели HUAWEI FreeBuds Pro в октябре 2020 года. Она получила положительные отзывы и награды от рецензентов.

Рассказываем, почему стоит присмотреться к этим беспроводным наушникам с динамическим активным шумоподавлением и как они могут снизить уровень посторонних шумов на 40 дБ.

Чем интересны HUAWEI FreeBuds Pro?

На этот вопрос лучше других могут ответить владельцы флагманских наушников. Вот как распределились их голоса в опросе, проведённом самой компанией (можно было выбрать несколько вариантов):

— до 30 часов автономной работы — 71,9%;

— комфортное управление — 59,4%;

— динамическое активное шумоподавление — 56,2%;

— беспроводная зарядка — 50%;

— одновременное подключение к двум устройствам — 46,8%;

— премиальный дизайн — 43,7%.

Большинство наушников с шумоподавлением просто «выключают» внешний звук по нажатию кнопки. Динамическое шумоподавление в HUAWEI FreeBuds Pro работает иначе. Оно анализирует окружающую акустическую обстановку и автоматически выбирает один из трёх профилей: комфортный, стандартный или усиленный.

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Этому помогают три высокочувствительных микрофона, 11-миллиметровый динамический драйвер с большой амплитудой, датчик костной проводимости, встроенный датчик ускорения и другие компоненты. Они распознают сценарий использования наушников, локацию (будь то самолёт, поезд, автобус и так далее) и помогают выбрать оптимальный режим шумоподавления.

Слушать музыку в шумном месте, а что ещё?

HUAWEI FreeBuds Pro — отличная гарнитура для звонков. Как показал опрос владельцев, многие активно используют наушники на ходу (83%) и дома (72%) для следующих задач:

— прослушивание музыки — 93%;

— аудио- и видеозвонки — 78%;

— просмотр видео — 63%;

— включение аудиокниг и радио — 42%.

HUAWEI FreeBuds Pro фильтруют внешние шумы не только при прослушивании музыки, но и при звонке. Особенно полезно это бывает во время разговора в ветреный день на улице.

Два микрофона улавливают и снижают внешние шумы, а третий микрофон — с датчиком костной проводимости — усиливает ваш голос для собеседника.

Насколько безопасны наушники с шумоподавлением?

В HUAWEI FreeBuds Pro предусмотрены сразу два так называемых режима прозрачности. Первый отвечает как раз за вашу безопасность во время прогулок: он всё ещё блокирует фоновый шум, но пропускает высокочастотные звуки вроде гудка автомобиля. Второй режим выделяет голоса людей. Это может быть полезно, например, если вы хотите сконцентрироваться на работе, но так, чтобы не пропустить момент, когда к вам обратится коллега.

Доступно ли управление прямо с наушников?

Как видно из опроса владельцев HUAWEI FreeBuds Pro, приведённого выше, удобство управления — одно из преимуществ устройства. Переключать треки, регулировать громкость, принимать звонки можно на самих наушниках — доставать телефон из кармана не придётся.

Прямоугольные ножки, которые эстетически напоминают клавиши рояля, работают как тач-панель. Например, чтобы включить режим прозрачности, нужно на несколько секунд зажать правую или левую ножку — как удобно.

Кстати, пусть компактный размер наушников вас не смущает: они работают до восьми часов от одного заряда, а с подзарядкой от комплектного кейса — вплоть до 36 часов. Правда, с включённым шумодавом время уменьшается до 3,5 и 16 часов соответственно.

Отлично! Где купить?

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro можно приобрести в России в трёх цветах: мерцающем серебристом, керамическом белом и угольном чёрном. Узнать подробнее про девайс и купить его со скидкой за 12 990 рублей можно на официальном сайте HUAWEI. По акции до 31 марта в подарок за покупку вы можете получить беспроводное зарядное устройство или фитнес-браслет HUAWEI Band 4.