Торговый разбег: в 2020 году экспорт Москвы в страны Африки увеличился на 7%

В 2020 году экспорт из Москвы в Африку вырос на 7% — до $2,4 млрд. В основном столичные компании поставляют в страны континента продукцию химической и фармацевтической промышленности, а также электронику и продовольствие. В общей сложности московские предприятия продают свои товары 49 африканским государствам, а самыми активными покупателями выступают Алжир и Египет. В продвижении на рынки региона бизнесу помогают меры поддержки со стороны властей Москвы, а также конкурентные преимущества.

В 2020 году Москва нарастила объёмы своего экспорта в страны Африки на 7%. Об этом 19 марта заявила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе первого международного телемоста «Москва — Африка». Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта «Моспром».

Общая сумма заключённых торговых контрактов с государствами региона составила почти $2,4 млрд, отметила Анна Кузменко. По её мнению, в дальнейшем показатель продолжит расти.

«В последние 15 лет рост экономик региона составлял 4—5% в год, а некоторые страны показывали рост ВВП на 6—8%. Таким образом, к 2030 году регион может стать крупнейшим в мире по торговому потенциалу», — рассказала Кузменко.

Она отметила, что в основе несырьевого экспорта Москвы в страны континента лежат товары химической и фармацевтической отраслей, а также электроника. Помимо этого, увеличиваются и поставки московского продовольствия в Африку. В частности, государства региона закупают у столичных предприятий молочную продукцию, мясо птицы, шоколадные и мучные изделия, готовые корма для животных.

Особым спросом в странах Африки пользуется столичное мороженое. Так, московский экспорт мороженого в Кот-д′Ивуар в 2020 году увеличился на 70%. Кроме того, в 2020 году мороженое впервые начало экспортироваться в Демократическую Республику Конго.

Как подчеркнула Анна Кузменко, в 2020 году Москва также стала лидером среди всех российских регионов по поставкам в Африку. Доля столицы в общей структуре несырьевого экспорта в страны континента составила 22%.

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При этом самыми активными покупателями московской продукции по итогам прошлого года стали Алжир и Египет. На долю обоих государств пришлось около 70% от общего объёма экспорта из Москвы в Африку.

В целом на сегодняшний день продукцию столичных предприятий закупают в общей сложности 49 африканских стран — подавляющее большинство государств континента. Об этом ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отметим, что в настоящий момент правительство Москвы предпринимает усилия для расширения торгового партнёрства со странами Африки. По словам Анны Кузменко, власти дают субсидии предприятиям на покрытие логистических расходов, а также предоставляют поддержку новым компаниям по выходу на рынок стран континента.

Принятые меры уже позволили закрепиться на африканском рынке крупным московским компаниям. На этом фоне сейчас в приоритете у властей — предоставить более широкий доступ на континент малому и среднему бизнесу. Такой подход позволит нарастить присутствие России в регионе, считает председатель координационного комитета по сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов. По его мнению, в первую очередь бизнесу необходимо предоставить преференции.

«Речь идёт о предоставлении льготных кредитов несырьевым экспортёрам. Также нужно, чтобы страховые компании снизили процентные ставки на страхование грузов. Это только несколько аспектов, но и эти шаги помогли бы малому и среднему бизнесу открыть для себя новые рынки. Мы со своей стороны прорабатываем эти вопросы и помогаем бизнесу в том числе устранять барьеры на африканской территории», — подчеркнул Морозов.

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Любопытно, что российская столица уже обладает рядом конкурентных преимуществ при борьбе за долю рынка в регионе. Такую точку зрения в ходе телемоста выразил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

«Есть много африканских предпринимателей, которые получали образование в СССР и в России. Это позволяет нам быстрее выстроить благотворное сотрудничество», — отметил Варданян.

Помимо этого, в пользу московских предприятий может сыграть качество предоставляемой продукции, например, в области поставок лекарств. Таким мнением во время дискуссии поделился президент фармацевтической компании Kiara Health Схумбузо Нгозвана.

«Многие западные поставщики привозят нам продукцию плохого качества, и не со всеми из них мы хотим работать. Но у нас пока нет выбора. Российские фармкомпании могли бы нам в этом помочь. Мы же готовы обеспечить им помощь на всех этапах. Так, мы можем найти агента, который поможет с локализацией производства и окажет содействие в оформлении необходимой документации», — отметил Нгозвана.

Более того, Москва может быть интересна для стран континента и с точки зрения урбанистики, считает директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Министерства промышленности и торговли Сергей Носов. По его словам, сегодня российская столица уже стала одним из мировых лидеров в области городской цифровизации и может поделиться своим опытом.

«Для Африки этот опыт может быть полезен: в странах южнее Сахары есть около 30 городов-миллионников. Им пригодятся городские технологии, наработанные Москвой за эти годы», — подчеркнул Носов.