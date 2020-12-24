Первый в России: МКБ привлёк дебютный кредит c привязкой к показателям ESG

Короткая ссылка
Владимир Цегоев
ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) привлёк привязанный к показателям ESG кредит на сумму $20 млн. Заём предоставил немецкий Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) — один из лидеров зелёного банкинга в Европе. Привлечению кредита предшествовала активная совместная работа МКБ и LBBW по внедрению структурных элементов, свойственных инструментам финансирования устойчивой деятельности, в действующую рамочную кредитную документацию.
Первый в России: МКБ привлёк дебютный кредит c привязкой к показателям ESG
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

МКБ стал первым банком в России, который привлёк кредит с привязкой к уровню оценки показателей устойчивого развития. Речь идёт о ESG-рейтинге от агентства RAEX Europe.

«Заложенные в структуру кредитного продукта цели подчёркивают приверженность МКБ дальнейшему формированию устойчивого будущего и улучшению своих показателей в контексте трёх составляющих: защиты окружающей среды, поддержки социальной сферы и развития корпоративного управления», — отметили в пресс-службе МКБ.

Кредит привлечён на два года. Это позволит обеспечить комфортный горизонт для внедрения значимых улучшений в области ESG, а также диверсифицировать пассивную базу МКБ.

«Для нас большой честью является признание наших инициатив в области ESG профессионалом зелёного финансового рынка, а также тот факт, что с разработкой нового инновационного устойчивого продукта LBBW может непосредственно участвовать в ускорении нашего прогресса в области устойчивого развития», — отметила начальник управления устойчивого развития МКБ Елена Финашина.

Устойчивое развитие является одним из стратегических приоритетов LBBW, поэтому организация старается сопровождать своих клиентов на пути к устойчивым бизнес-моделям. Об этом рассказал начальник управления по взаимодействию с финансовыми институтами LBBW Торстен Бизель.

«Мы рады, что продвигаем тему устойчивого финансирования на международном уровне с нашим первым ESG-кредитом в России, и хотели бы поблагодарить нашего партнёра МКБ за отличное сотрудничество», — прокомментировал Бизель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить