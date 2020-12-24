Первый в России: МКБ привлёк дебютный кредит c привязкой к показателям ESG
- РИА Новости
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МКБ стал первым банком в России, который привлёк кредит с привязкой к уровню оценки показателей устойчивого развития. Речь идёт о ESG-рейтинге от агентства RAEX Europe.
«Заложенные в структуру кредитного продукта цели подчёркивают приверженность МКБ дальнейшему формированию устойчивого будущего и улучшению своих показателей в контексте трёх составляющих: защиты окружающей среды, поддержки социальной сферы и развития корпоративного управления», — отметили в пресс-службе МКБ.
Кредит привлечён на два года. Это позволит обеспечить комфортный горизонт для внедрения значимых улучшений в области ESG, а также диверсифицировать пассивную базу МКБ.
«Для нас большой честью является признание наших инициатив в области ESG профессионалом зелёного финансового рынка, а также тот факт, что с разработкой нового инновационного устойчивого продукта LBBW может непосредственно участвовать в ускорении нашего прогресса в области устойчивого развития», — отметила начальник управления устойчивого развития МКБ Елена Финашина.
Устойчивое развитие является одним из стратегических приоритетов LBBW, поэтому организация старается сопровождать своих клиентов на пути к устойчивым бизнес-моделям. Об этом рассказал начальник управления по взаимодействию с финансовыми институтами LBBW Торстен Бизель.
«Мы рады, что продвигаем тему устойчивого финансирования на международном уровне с нашим первым ESG-кредитом в России, и хотели бы поблагодарить нашего партнёра МКБ за отличное сотрудничество», — прокомментировал Бизель.