Первый в России: МКБ привлёк дебютный кредит c привязкой к показателям ESG

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) привлёк привязанный к показателям ESG кредит на сумму $20 млн. Заём предоставил немецкий Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) — один из лидеров зелёного банкинга в Европе. Привлечению кредита предшествовала активная совместная работа МКБ и LBBW по внедрению структурных элементов, свойственных инструментам финансирования устойчивой деятельности, в действующую рамочную кредитную документацию.

МКБ стал первым банком в России, который привлёк кредит с привязкой к уровню оценки показателей устойчивого развития. Речь идёт о ESG-рейтинге от агентства RAEX Europe.

«Заложенные в структуру кредитного продукта цели подчёркивают приверженность МКБ дальнейшему формированию устойчивого будущего и улучшению своих показателей в контексте трёх составляющих: защиты окружающей среды, поддержки социальной сферы и развития корпоративного управления», — отметили в пресс-службе МКБ.

Кредит привлечён на два года. Это позволит обеспечить комфортный горизонт для внедрения значимых улучшений в области ESG, а также диверсифицировать пассивную базу МКБ.

«Для нас большой честью является признание наших инициатив в области ESG профессионалом зелёного финансового рынка, а также тот факт, что с разработкой нового инновационного устойчивого продукта LBBW может непосредственно участвовать в ускорении нашего прогресса в области устойчивого развития», — отметила начальник управления устойчивого развития МКБ Елена Финашина.

Устойчивое развитие является одним из стратегических приоритетов LBBW, поэтому организация старается сопровождать своих клиентов на пути к устойчивым бизнес-моделям. Об этом рассказал начальник управления по взаимодействию с финансовыми институтами LBBW Торстен Бизель.

«Мы рады, что продвигаем тему устойчивого финансирования на международном уровне с нашим первым ESG-кредитом в России, и хотели бы поблагодарить нашего партнёра МКБ за отличное сотрудничество», — прокомментировал Бизель.