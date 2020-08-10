Страхование жизни: агентская сеть в первой половине 2020 года позволила КАПИТАЛ LIFE собрать более 10 млрд рублей

В первом полугодии 2020 года общие сборы страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысили 10 млрд рублей. Положительная динамика была достигнута в первую очередь благодаря расширению агентской сети компании.

Агентская сеть КАПИТАЛ LIFE, действующая в большинстве регионов России, насчитывает ко второму полугодию 2020 года 8200 человек. Это самая большая агентская сеть на российском рынке страхования жизни по данным Банка России.

Самоизоляция меняет рынок

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), КАПИТАЛ LIFE подтвердила своё лидерство в России по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни — в компании обслуживается более 610 тыс. клиентов по НСЖ, или 42% российского рынка.

«С начала весны мы отметили возросший спрос на получение профессии финансового консультанта со стороны наиболее пострадавших отраслей: туризма, ресторанного бизнеса и других направлений сферы обслуживания, — сообщил генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич. — За второй квартал мы поставили рекорд по рекрутингу, приняв на работу более 1 тыс. человек по всей стране после прохождения бесплатного корпоративного обучения».

Генеральный директор КАПИТАЛ LIFE назвал расширение сети агентов конкурентным преимуществом и стратегической целью компании, поскольку благодаря дистанционной работе финансовых консультантов получается сохранить рост сборов и увеличить долю рынка.

За первое полугодие 2020 года КАПИТАЛ LIFE осуществила выплаты 73 тыс. клиентам в 70 регионах России по программам страхования жизни и здоровья на общую сумму более 19 млрд рублей — по данным ВСС, это крупнейший показатель среди страховщиков жизни.