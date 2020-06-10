Мощь стиля: HUAWEI выпустил флагманский ноутбук на базе процессора AMD

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Ярослав Родин
Модель HUAWEI MateBook 13 с процессором Intel представили на российском рынке в апреле 2020 года. В компании этот ноутбук относят к новой рыночной категории: он ультратонкий, но объединяет в себе мощь, стиль и прочность. Это делает его универсальным инструментом, который помогает в работе и учёбе как дома, так и в поездках, а также становится центром развлечений.
Мощь стиля: HUAWEI выпустил флагманский ноутбук на базе процессора AMD
  • © HUAWEI

Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook 13 на базе процессора AMD будет стоить в России на 20 тыс. дешевле предыдущей версии с Intel — 59 990 рублей, сообщили в компании. Предзаказ модели в космическом сером цвете откроется 11 июня, продажи стартуют 19 июня. За предзаказ покупатели получат в подарок фирменный планшет, а за покупку в официальном интернет-магазине — купон на 5000 рублей. В магазинах партнёров предусмотрен кэшбек от розничной цены.

Память стала быстрее

Функция «Мультискрин» HUAWEI Share позволяет подключать к ноутбуку смартфон в один клик и без проводов, бесшовно работать на двух устройствах. Мы подробно описывали, как она работает, в обзоре ноутбуков младшей линейки HUAWEI MateBook D

В новой версии HUAWEI MateBook 13 используются видеокарта Radeon Vega 8 и процессор AMD Ryzen 5 3500U. Чипсет был откалиброван в HUAWEI, чтобы обеспечить производительную, стабильную и плавную работу устройства. Предустановлена операционная система Windows 10 Home.

  • © HUAWEI

13-дюймовый экран IPS поддерживает разрешение 2K (2160 на 1440 пикселей) и занимает 88% полезной площади за счёт тонких рамок. Соотношение сторон экрана 3:2 делает HUAWEI MateBook 13 AMD особенно удобным для работы с текстовыми документами, таблицами и монтажными программами. Клавиатура оборудована подсветкой для комфортной работы в тёмных помещениях или в ночное время.

В ноутбуке установлен твердотельный высокоскоростной накопитель ёмкостью 512 ГБ, также устройство имеет 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4. Скорость обработки данных увеличилась более чем на 50% по сравнению с одноканальной памятью, замерили в лаборатории HUAWEI.

Потребляемая мощность нотубука не превышает 18 Вт даже при монтаже видео или редактировании сложной графики. Это достигается благодаря фирменным технологиям теплоотвода HUAWEI — например, системе охлаждения с технологией Shark Fin 2.0, которая использует лопасти вентиляторов в форме акульих плавников. Интеллектуальная система следит и за тем, чтобы ноутбук не перегревался при нагрузках, и за шумом кулеров в спокойном режиме.

  • © HUAWEI

Поверхность металлического корпуса ноутбука прошла пескоструйную обработку. HUAWEI MateBook 13 AMD весит всего 1,31 кг, а толщина его корпуса составляет 14,9 мм. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения и позволяет разблокировать устройство одним касанием. Присутствуют два разъёма USB Type-C и стандартный 3,5 мм аудиовыход. 

В этой модели установлен аккумулятор объёмом 41,7 Вт*ч, его зарядку до 50% в HUAWEI обещают всего за 30 минут. В комплекте идёт компактный адаптер мощностью 65 Вт с разъёмом USB-C, который можно использовать для любых устройств с этим разъёмом, включая смартфоны с технологией быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge.

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