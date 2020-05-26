OLED-экран и ёмкая батарея: чем ещё интересны «антикризисные» смартфоны от HUAWEI

26 мая в России открывается предзаказ на смартфон HUAWEI Y8p. В свободной продаже он появится уже 5 июня вместе с двумя ещё более бюджетными моделями Y5p и Y6p.

Цены на новые смартфоны компания установила антикризисные: 16 999 рублей за Y8p, 10 999 рублей за Y6p, 6999 рублей за Y5p. За предзаказ Y8p покупатели получат в подарок фитнес-браслет HUAWEI Band 4 Pro и полугодовую подписку на услуги музыкального приложения Zaycev.net (можно скачать в HUAWEI AppGallery).

Флагман разрешает

Смартфоны серии Y традиционно ориентированы на молодых людей, которые следят за технологиями и новинками рынка, тщательно изучают характеристики разных моделей, чтобы найти лучшее предложение за свои деньги. Новые смартфоны HUAWEI их не разочаруют.

HUAWEI Y8p оснащён OLED-дисплеем — эту технологию другие производители обычно приберегают только для флагманов. По сравнению с традиционными IPS-матрицами, в смартфонах OLED-дисплей передаёт настоящий чёрный цвет, не нуждается в дополнительной подсветке, имеет более широкую цветовую палитру, большие углы обзора и короткое время отклика.

OLED-дисплей в HUAWEI Y8p получил разрешение FHD+ (2400 на 1080 пикселей), а его диагональ составила 6,3 дюйма. При этом рабочая поверхность занимает более 90% экрана за счёт практически незаметных рамок и изящного каплевидного выреза под фронтальную камеру. В смартфоне есть режим Always On, при котором дата, время и уведомления отображаются даже на заблокированном экране. Кстати, сканер отпечатков пальцев для быстрой разблокировки встроен прямо в дисплей.

Толщина HUAWEI Y8p составила всего 7,7 миллиметра, а вес — 163 грамма. Дизайн корпуса в компании назвали «арочным 3D». На деле это означает, что благодаря изгибам экрана и задней поверхности смартфоном теперь удобнее управлять одной рукой.

© HUAWEI

HUAWEI Y8p доступен в трёх оттенках: светло-голубом, полночном чёрном и изумрудно-зелёном (последний — только в фирменном онлайн-магазине).

HUAWEI стал синонимом прорывных камерофонов, и, судя по характеристикам Y8p, бренд не собирается делать серьёзные исключения даже для моделей среднего ценового сегмента. HUAWEI Y8p получил тройную основную камеру 48 мегапикселей. В компании говорят, что размер сенсора был увеличен, чтобы пропускать больше света и передавать мелкие детали снимка, в том числе в условиях недостаточной освещённости.

Широкоугольный модуль камеры 8 МП делает кадры с углом обзора в 120 градусов. Датчик глубины резкости на 2 МП отвечает за портретную съёмку с эффектом боке (размытия фона).

500 оттенков яркости

Благодаря технологиям машинного обучения камера смартфона распознаёт более 500 сценариев съёмки и настраивает яркость, насыщенность и контраст под каждую ситуацию. Это позволяет добиться выдающихся кадров даже в тёмное время суток — в том числе и за счёт режима «Ночь», который делает чёткие кадры с рук на длинной выдержке до шести секунд.

© HUAWEI

Каплевидная селфи-камера с сенсором 16 МП также подходит для съёмки ночью, а ещё поддерживает дополнительные режимы, в том числе портретный и HDR. Автоматическая постобработка уберёт множество изъянов оригинального снимка, например пересвет или, наоборот, затенённость лица. Детализация и красочность при этом останутся нетронутыми.

© HUAWEI

HUAWEI Y8p несёт на борту 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти и работает под управлением восьмиядерного процессора Kirin 710F. Операционная система — Android 10 с новейшим интерфейсом EMUI 10.1. Фирменная файловая система EROFS сжимает файлы предустановленных приложений и ускоряет воспроизведение. Встроенную память можно расширить за счёт внешних карт (до 256 гигабайт).

В HUAWEI Y8p установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч (хватает на день активной работы), а в Y6p используется ещё более ёмкая батарея — на 5000 мА*ч. Заряжаются смартфоны через стандартный USB-C-адаптер мощностью 10 Вт. Консервативные меломаны будут рады наличию 3,5 мм разъёма для подключения наушников. Кстати, HUAWEI Y8p и Y6p поддерживают бесконтактную оплату через модуль NFC с приложением «Кошелёк».

Новые смартфоны поставляются без предустановленных сервисов Google. Вместо этого в них есть собственный магазин приложений HUAWEI AppGallery с самыми популярными «аппами» от российских и зарубежных разработчиков. Популярные приложения, которые пока не доступны в AppGallery, можно скачать на телефон самостоятельно. Служба поддержки пользователей HUAWEI перешла с этой весны на круглосуточный режим работы, и с ней можно связаться 24/7 в онлайн-чате, по телефону или по электронной почте. Контакты есть на официальном сайте.