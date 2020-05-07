Уголки нашей памяти: семь районных парков и скверов Москвы, посвящённых Великой Победе

Парк Победы на Поклонной горе — безусловно, один из главных и самых популярных парков-памятников столицы: ежегодно его посещают около 10 млн человек — москвичей и гостей города. Но есть в Москве и другие, менее масштабные, но не менее трогательные места, где бережно хранятся воспоминания о подвиге русского народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Причём часть из них были созданы или значимо обновлены совсем недавно.

Предлагаем виртуальный тур по семи малоизвестным, но очень интересным местам столицы, посвящённым Великой Победе.

Парк 40-летия Победы в Свёлках

Один из красивейших на сегодняшний день столичных парков, посвящённых Великой Победе, находится в Зеленограде. Его открытие на северном берегу Большого городского пруда состоялось ещё в 1985 году, но долгое время с событиями Великой Отечественной войны он был связан лишь названием. В 2003 году историческую справедливость восстановили: в парке появился памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Константину Рокоссовскому. Именно под его командованием в ноябре — декабре 1941 года 16-я армия Западного фронта вела ожесточённые бои на станции Крюково (расположена на территории нынешнего Зеленограда), защищая от неприятеля подступы к Москве. Бронзовый бюст высотой в три человеческих роста — работа скульптора Евгения Морозова — стоит в центре большой круглой площадки. Место для памятника не зря выбирали два года: монумент хорошо видно со всех прилегающих к парку дорог.

© mos. ru

А самые впечатляющие перемены произошли в 2019 году. Осенью прошлого года в парке завершилась годичная реконструкция по программе «Мой район». Старый пруд полностью очистили, а вдоль него проложили новые набережные и пешеходные мостки с ландшафтной подсветкой. Особенно впечатляюще это выглядит в тёмное время суток: дорожка из света парит над тёмной гладью воды. В парке отреставрировали и подсветили каскадный фонтан. А на территории, прилегающей к пруду, сделали велодорожку, установили парковые качели, оборудовали две большие детские площадки, площадки для занятия спортом и фитнесом.

Парк 70-летия Победы в Черёмушках

Свой Парк Победы есть и у жителей Черёмушек: он появился в год 70-летия Великой Победы в ответ на просьбу районного совета ветеранов. Отличительной особенностью парка стало тематическое зонирование: здесь есть аллея городов-героев, прогулочная дорожка с инсталляциями ключевых событий военных лет, место для тихого отдыха — «зал славы», классический амфитеатр для массовых мероприятий.

© mos. ru

На месте бывшего пустыря между улицей Матушкина и Проектируемым проездом №3843 теперь высажены деревья с именными табличками ветеранов. А в 2019 году в Парке 70-летия Победы заработал сухой свето-динамический фонтан: вечером 60 бьющих из-под земли струй красиво подсвечиваются.

Сквер Талалихина на Таганке

Маленький, но очень красивый сквер, посвященный герою Великой Отечественной войны лётчику Виктору Талалихину, появился в Таганском районе год назад. Точнее, сквер здесь был и раньше, но по просьбам жителей района в 2019 году его реконструировали в рамках программы «Мой район».

© mos. ru

В зоне отдыха сделали акцент на подвиге героя. Памятник летчику на массивном гранитном основании сохранили, рядом установили мемориальную стелу. Фонтан в центре сквера полностью переоборудовали: резервуар убрали под землю, и теперь его основание представляет собой копию медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Из-под земли бьют 20 струй, каждая из которых в тёмное время суток подсвечивается двумя светодиодными светильниками. Фонтан дополнили инсталляцией макета одномоторного истребителя И-16 — точной копии самолёта, на котором летал Виктор Талалихин. На этом самолёте он одним из первых в Советском Союзе совершил таран немецкого бомбардировщика в ночном небе над Москвой, а свой последний бой принял в небе над Подольском.

Сквер ветеранов в Нагатино-Садовниках

В канун 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне памятный сквер получили жители района Нагатино-Садовники. Его разбили на Каштановой аллее, которую в послевоенные годы высадили сотрудники Центрального научно-исследовательского института химии и механики (именно там делали заряды для легендарных «катюш»).

© mos. ru

Главную прогулочную дорожку сквера превратили в Аллею славы в память о тружениках тыла. На всём протяжении аллеи установили беседки с инфостендами — рассказами и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих сейчас в Нагатино-Садовниках. Всего таких стендов тринадцать. В будущем в сквере планируют установить скульптуру «Победа» — памятник солдату, который возвращается домой с войны.

Площадь Защитников Неба в Крылатском

Площадь между домами №11 и №15 по Осеннему бульвару получила название в память о подвиге воинов-героев московской противовоздушной обороны. В военное время на месте современного района Крылатское располагалась одна из зенитных батарей ПВО. Там же, где сегодня стоит памятник Защитникам Неба, 22 июля 1941 года во время первого вражеского авианалёта на Москву советскими лётчиками был сбит первый фашистский бомбардировщик.

© mos. ru

Композиция в центре площади изображает женщину с ребёнком на руках, смотрящую вдаль. Полукруглый бронзовый экран позади неё повторяет очертания радарной установки военного времени. На нём авторы монумента — скульптор Лев Кербель и архитектор Евгений Розанов — изобразили несколько эпизодов героической защиты московского неба. На обратной стороне экрана увековечены названия частей московской противовоздушной обороны. В 2018 году площадь Защитников Неба реконструировали: заменили покрытие, обустроили тротуары, установили скамейки-подиумы, а памятник оснастили светодиодной подсветкой.

Сквер Народных Ополченцев в Хорошёво-Мнёвниках

В Хорошёво-Мнёвниках на пересечении улиц Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова есть сквер с монументальной скульптурной группой: четыре воина идут на передовую удерживать подступы к столице. По рассказам ветеранов, именно на этом месте собирались уходившие на фронт ополченцы, чтобы в последний раз проститься с родными. Авторам памятника очень точно удалось передать отчаянно-решительное настроение добровольцев, отправляющихся на битву с врагом.

© mos. ru

В 2017 году сквер Народных Ополченцев обновили: расширили прогулочные дорожки, разбили клумбы, поставили удобные лавочки, сделали современную детскую площадку и зону для воркаута. Но главная идея сквера осталась неизменной: информационные щиты на входе в сквер продолжают рассказывать посетителям о героях-ополченцах, чьи имена сегодня носят столичные улицы.

Аллея ветеранов в Марьине

740-метровая Аллея Ветеранов протянулась по улице Перерва от парка имени Артёма Боровика до пересечения с Белореченской улицей. Заложена она была 4 ноября 2006 года в честь 65-летия разгрома немецко-фашистских войск в битве за Москву в 1941—1942 годах.

© mos. ru

В центральной части аллеи, напротив уличной сцены, находится Памятный камень с мемориальной табличкой. Справа и слева от камня — информационные стенды с фотографиями сражений за Москву. А в 2014 году на Аллее Ветеранов появились семь звёзд: в честь городов-героев Ленинграда, Волгограда, Киева, Севастополя, Одессы, Москвы и Брестской крепости-героя. Сегодня Аллея Ветеранов — это одна из доминант района, связывающая удобным пешеходным маршрутом Марьино и Люблино.