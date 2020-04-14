Страхование онлайн: в апреле 2020 года компания КАПИТАЛ LIFE выплатила более 1,3 млрд рублей, из них 64% онлайн

Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») с 1 по 12 апреля 2020 года осуществила 4150 выплат клиентам в 68 регионах России по различным программам страхования на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

Для оперативного оформления страховой выплаты в КАПИТАЛ LIFE действует онлайн-сервис: подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома — обратившись через сайт и руководствуясь «Памяткой оформления страхового события онлайн», размещённой на сайте.

Крупнейшая выплата КАПИТАЛ LIFE по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) за этот период превысила 24 млн рублей и была осуществлена клиенту в Москве. 11 млн было перечислено клиенту компании в Красноярском крае. 10,5 млн рублей получил клиент КАПИТАЛ LIFE из Московской области.

Максимальная рисковая выплата за этот период составила 1,6 млн рублей и была произведена в Мурманске. Также рисковые выплаты в размере 1,4 млн рублей и 1,2 млн рублей были осуществлены в Москве и Кемеровской области соответственно.

«Важнейшей задачей является безусловное и оперативное выполнение всех обязательств перед застрахованными. И мы делаем всё для организации бесперебойного и эффективного обслуживания клиентов, в том числе в условиях режима самоизоляции. Сегодня получают выплату по страховому случаю не выходя из дома уже более 64% заявителей», — отмечает Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE.