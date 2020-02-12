Распорядок жизни: всё, что вам нужно знать про умные часы HUAWEI WATCH GT 2

В России начинаются продажи премиальных версий смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Они получили керамический безель, защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass с ювелирной огранкой и новые циферблаты. А еще у модификаций металлические браслеты: бренд впервые экспериментирует с ними, представляя смарт-часы как полноценный аксессуар. Отвечаем на самые частые вопросы о HUAWEI WATCH GT 2, которые могут у вас возникнуть.

Смарт-часы решают сразу три задачи: упрощают коммуникацию, отслеживают показатели здоровья и выступают модным аксессуаром, который подчёркивает стиль владельца. Так, например, с ними можно реже хвататься за смартфон: все уведомления теперь у вас на запястье. А дальше уже вы сами решаете, стоит ли реагировать на сообщения.

Как тренироваться со смарт-часами и следить за здоровьем?

В реальном времени HUAWEI WATCH GT 2 отслеживают количество шагов, пульс и сожжённые калории. Они напоминают о необходимости размяться, если вы сидите без движения больше часа.

А ещё в них есть 15 спортивных режимов для эффективной тренировки — от обычного бега до гребли и плавания. Прыгать в воду с ними можно смело — заявлена водонепроницаемость до 50 метров. Во внутренней памяти смарт-часов можно сохранить до 500 песен и во время пробежки слушать их через беспроводные наушники — телефон для этого больше не нужен.

Еще HUAWEI WATCH GT 2 анализируют качество сна и мониторят уровень стресса. По всей собранной информации приложение HUAWEI Health выдаёт подробные рекомендации: нужно ли больше двигаться, раньше ложиться спать или медитировать, чтобы меньше нервничать. Только для более спокойного сна гаджет содержит 200 полезных советов.

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Что выбрать: ремешок или металлический браслет?

В целом металлический браслет практичнее: он не изнашивается, не впитывает пот, его не надо чистить специальными средствами. Кстати, новые металлические браслеты HUAWEI WATCH GT 2 классно выглядят: с версией Elite (в корпусе 46 мм) идет блочный браслет в цвете «Титановый серый», а с версией Elegant (в корпусе 42 мм) — стальной плетеный браслет оттенка «Золотой шампань». В комплекте с универсальным металлическим браслетом есть дополнительный ремешок в спортивном стиле, а позже, при желании, можно докупить классический кожаный.

Виден ли экран смарт-часов на солнце?

Яркость и цветопередача экрана HUAWEI WATCH GT 2 специально настроены так, чтобы он легко считывался даже при ярком солнце. В модели 46 мм установлен HD AMOLED экран диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселя. В модели 42 мм — экран диагональю 1,2 дюйма и разрешением 390х390 пикселей.

Есть ли у девайса режим постоянно включённого дисплея?

Да, есть. По умолчанию режим выключен, чтобы сэкономить срок работы от одного заряда аккумулятора. С постоянно включённым дисплеем смарт-часы проработают примерно в два раза меньше обычного. На выбор предоставляются несколько вариантов оформления заставки — со стрелками или с цифрами.

С какими смартфонами работают HUAWEI WATCH GT 2?

HUAWEI WATCH GT 2 легко подсоединить к любому Android-смартфону и к модели на базе iOS. Настройка и взаимодействие со смарт-часами происходят через мобильное приложение HUAWEI Health, которое предустановлено на всех телефонах HUAWEI, а на другие придётся добавить его самостоятельно.

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Как часто надо заряжать смарт-часы?

Как уверяет HUAWEI, модель с корпусом 46 мм способна проработать без подзарядки до двух недель, а с корпусом 42 мм — до семи дней. И всё это в условиях активного использования. То есть вы можете носить часы сутки напролёт, не снимать на ночь, и в них постоянно будет включён мониторинг пульса и сна. Кроме того, активный режим рассчитан на то, что в день вы получаете до 50 уведомлений и до шести звонков, ставите три будильника, включаете экран до 200 раз, слушаете музыку и тренируетесь с включённым GPS. Наши тесты подтвердили эту информацию: старшая модель 46 мм действительно проработала две недели при схожей нагрузке, и небольшой запас заряда ещё остался.

Насколько HUAWEI WATCH GT 2 технически продвинуты?

Внутри смарт-часов установлен процессор Kirin A1, и работают они на базе операционной системы LiteOS. И железо, и софт — собственного производства HUAWEI, а значит, устройство должно быть идеально оптимизировано. Одна из главных задач любого производителя гаджетов — добиться максимальной мощности при минимальном энергопотреблении. Этому способствует в том числе идеальная совместимость аппаратной и программной части.

Какую модель HUAWEI WATCH GT 2 лучше выбрать: 46 мм или 42 мм?

Помимо очевидных отличий в стиле и размере, обратите внимание на время работы без подзарядки (две недели для 46 мм и одна неделя для 42 мм). Есть и разница в функциональности: версия Elite (46 мм) может принимать телефонные звонки по Bluetooth, а Elegant (42 мм) — нет.

Сколько стоят премиальные HUAWEI WATCH GT 2 и когда их можно будет купить?

Новые версии смарт-часов поступят в продажу с 14 февраля. Цена, рекомендованная для розницы, составляет 19 990 рублей для модели 46 мм и 18 990 рублей — для модели 42 мм. Обе доступны как в интернет-магазине компании, так и в розничных фирменных магазинах HUAWEI.