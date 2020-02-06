На китайской скорости: Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе

В Москве высоко оценивают оперативность и прозрачность предоставляемой Китаем информации о распространении коронавируса нового типа. Об этом в интервью информслужбе «Россия — Китай: главное» заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

«Китай предоставляет прозрачную информацию о ситуации вокруг распространения коронавируса нового типа. Ежедневно сообщается статистика заболевших, умерших и выздоровевших. Подробно описываются меры по борьбе с эпидемией. Информации поступает достаточно для того, чтобы понимать реальную картину происходящего», — говорит собеседник информслужбы.

Под контролем народа

Волин особо отметил, что транспарентность и проверяемость соответствующей информации обеспечивается не только по правительственным каналам, но и китайскими медиа, которые поставили процесс борьбы с эпидемией нового коронавируса под народный контроль. Так, Медиакорпорация Китая на мультимедийной платформе «Яншипинь» ведёт круглосуточную прямую трансляцию возведения спецклиник для заболевших вирусной пневмонией в городе Ухань — очаге распространения инфекции. Это не просто живая картинка — комментарии к трансляции может оставить любой желающий, как гражданин КНР, так и иностранец. Среди отслеживающих процесс стройки — множество профессиональных инженеров и медиков, которые дают свои советы, помогая повысить эффективность работ.

«Мы считаем такой подход крайне эффективным. Это обеспечивает более широкую вовлечённость общества в управление государством. В России также стали применять практику постоянной интернет-трансляции с возведения социально значимых объектов», — отмечает Волин.

На платформе «Яншипинь» уже были проведены прямые круглосуточные трансляции со стройки двух специализированных госпиталей для заразившихся новым коронавирусом. Самых активных онлайн-наблюдателей в Китае прозвали «виртуальными народными контролёрами». Их количество росло неуклонно каждый день: сначала 30 млн, на следующий день — 50 млн, ещё через день — 80 млн. Они не только дают советы, но и поддерживают строителей всем, чем могут: кто-то посвящает им стихи, другие рисуют фанфики, третьи заказывают рабочим еду навынос и медицинские маски.

Первый спецгоспиталь на 1 тыс. мест под кодовым названием «Локи» был сдан в эксплуатацию 2 февраля. Вторая спецклиника на 1,5 тыс. мест под кодовым названием «Тор» была достроена 5 февраля. Строители признали, что помощь «виртуальных контролёров» сыграла большую роль в оптимизации работ: обе клиники были отстроены за десять дней.

Сейчас платформа «Яншипинь» ведёт прямые трансляции с мест развёртывания мобильных госпиталей в Ухани — на городских стадионах и в выставочных центрах. В мобильные госпитали будут доставляться заражённые новым коронавирусом пациенты в некритическом состоянии. В общей сложности планируется развернуть более десяти мобильных госпиталей, которые обеспечат десятки тысяч мест для заболевших. Число «виртуальных контролёров», следящих за обустройством мобильных госпиталей, превысило 100 млн. Прямую интерактивную трансляцию этих работ уже назвали «главным блокбастером Китая — 2020».

Наблюдатели констатируют: оперативность реакции китайских властей на распространение нового коронавируса беспрецедентно высока. Многие зарубежные медиа назвали меры КНР по сдерживанию эпидемии «китайской скоростью», высоко оценив не только оперативность возведения госпиталей, но и стремительную подачу информации о ситуации на местах.