Флагман выходит в пятницу: HUAWEI Mate 30 Pro поступит в открытую продажу в России с 7 февраля

Новый флагман HUAWEI — первый смартфон с фирменными мобильными сервисами — поступит в открытую продажу в нашей стране уже в пятницу, 7 февраля. Мы протестировали его заранее — модель получилась стильной и высокотехнологичной. Причём в случае HUAWEI Mate 30 Pro технологии не остаются непонятными цифрами в характеристиках, а дают владельцу совершенно новый опыт.

Тестовые продажи нового флагмана от HUAWEI оказались успешными: в рамках первого предзаказа в ноябре 2019 года спрос превысил предложение в 20 раз. Из шести тысяч человек, отправивших заявку на приобретение смартфона, его владельцами смогли стать только 300. В итоге компания решила запустить модель в открытую продажу. С 7 февраля купить смартфон можно будет на сайте онлайн-магазина HUAWEI, в фирменных магазинах бренда по всей стране, а также в некоторых розничных сетях.

Альтернатива Google

HUAWEI Mate 30 Pro похож на шляпу фокусника — из него всё время как будто вынимаешь что-то интересное. Вот тебе управление жестами без прикосновений к экрану, вот реверсивная беспроводная зарядка (можно заряжать другие гаджеты), а вот съёмка замедленного видео с частотой 7680 кадров в секунду.

Об этом телефоне хочется рассказывать, как о понравившемся фильме: взахлёб, перескакивая с одной впечатляющей сцены на другую. И всё это — забыв про обычную схему «вот такой здесь экран и вот такая камера». А всё потому, что совокупность его возможностей и дизайна создаёт новый, необычный пользовательский опыт.

Но сначала нам придётся разобраться со слоном в комнате — то есть с сервисами Google. Да, на новый флагман Huawei повлияла торговая война Китая и США — он поставляется без привычных предустановленных приложений, типа Gmail или YouTube.

Однако обладатели первых смартфонов HUAWEI Mate 30 Pro быстро научились самостоятельно скачивать необходимые приложения Google через сторонние сайты. В отзывах на Яндекс.Маркете пользователи делятся опытом успешной загрузки WhatsApp, Facebook и других приложений через apkcombo.com и 4PDA.

Впрочем, прожить с HUAWEI Mate 30 Pro можно и без установки GMS. В смартфоне есть надежная и, что важно, гибкая альтернатива — HUAWEI Mobile Services (HMS). Собственные мобильные сервисы — это фирменный браузер, персональный виртуальный помощник, облако, электронный кошелек, приложения для прослушивания музыки, просмотра видео, чтения книг и многое другое для образования, развлечения и управления умными устройствами. В предустановленном магазине приложений HUAWEI AppGallery можно найти широкую линейку родных любому россиянину аппов от «Яндекса» и Mail.Ru Group. Более того, владельцы нового HUAWEI Mate 30 Pro, как и владельцы других смартфонов и планшетов бренда, могут получить в HUAWEI AppGallery подарки и бонусы от российских разработчиков.

Ну а теперь непосредственно к смартфону. Для удобного чтения структурирую мысли по поводу устройства, остановившись на главном.

© Предоставлено компанией HUAWEI

Экран и корпус

Экран Mate 30 Pro диагональю 6,53 дюйма напоминает inifinity pool на крыше дорогого отеля: загнутыми краями он наплывает чуть ли не на середину боковых граней корпуса. Просмотр контента на таком экране вызывает ощущение новизны — настолько изогнутых дисплеев в смартфонах вы еще не видели. Хотя в каких-то случаях, например, при редактировании квадратных фоток для Instagram, хочется, чтобы картинки отображались плоско, без искажений. К счастью, эффект «перетекания» изображения на грани можно отключить для каждого конкретного приложения.

Экран выполнен по технологии OLED, которая позволяет добиться глубокого чёрного цвета и ярких красок. Я посмотрел на смартфоне пару фильмов и десятки роликов с YouTube и получил настоящее удовольствие от цветопередачи и яркости. Погрузиться в кино помогло и огромное разрешение экрана — 2400 на 1176 пикселей. Ожидаемо, в устройстве такого класса есть постоянно включенный always-on дисплей с широкими возможностями по кастомизации. Физические кнопки громкости исчезли, чтобы сделать экран «бесконечным». Сбоку осталась только кнопка включения, а чтобы увеличить или уменьшить звук, сначала надо дважды прикоснуться к любой из боковых граней. В некоторых случаях, например, во время разговора по телефону, такой способ менее удобен, чем физические кнопки, но в целом не мешает.

Разблокировать смартфон можно и с помощью лица (используется инфракрасный сканер, который работает даже в полной темноте), и по отпечатку пальца, сканер которого встроен прямо в нижнюю часть экрана. Срабатывает моментально.

Задняя стеклянная панель корпуса HUAWEI Mate 30 Pro красиво ловит солнечные блики и переливается разными цветами. Единственный доступный в России цвет корпуса в HUAWEI назвали «космическим серебристым». Мне он напомнил жидкий металл из фильмов про терминатора, но с более нежным оттенком. И наощупь, и внешне смартфон ощущается как дорогой высокотехнологичный аксессуар. Его хочется поскорее взять в руки и рассмотреть поближе. Приятная тяжесть — чуть меньше 200 грамм — дополняет это впечатление.

Камеры

Всего у HUAWEI Mate 30 Pro пять камер, если считать фронтальную на 32 мегапикселя. Четыре модуля в круглом обрамлении на задней панели делятся на два 40- мегапиксельных (основной и ультраширокий), 8-мегапиксельный телефотообъектив с трехкратным оптическим увеличением и камеру time-of-flight для размытия фона портретов.

Во время тестирования мне особенно понравилась ультраширокоугольная камера, благодаря которой в кадр попадает гораздо больше деталей, но при этом снимок не получает фишай-искажений (эффекта рыбьего глаза), характерных для ультраширокоугольных камер многих других смартфонов.

Первоклассным камерам с крупными сенсорами помогают технологии искусственного интеллекта. Каждую фотографию Mate 30 Pro обрабатывает тысячью разных способов, чтобы снизить шумы ночью, улучшить детализацию и дать ровное освещение разным объектам на снимке. Все это происходит без участия пользователя — вы просто наводите камеру, нажимаете спуск и наслаждаетесь результатами высокотехнологичной «магии». Мне понравилось качество снимков HUAWEI Mate 30 Pro практически в любых условиях — ночные кадры не «шумели», в дневных был идеальный баланс белого и цветопередача. Чуть ли не каждый кадр тут же хотелось выложить в соцсети на всеобщее обозрение и задать подписчикам вопрос: «Как думаете, снято на зеркалку?».

А еще система камер HUAWEI Mate 30 Pro делает его прекрасным телефоном для блогера и для каждого, кто любит снимать видео. Движущаяся картинка получается сочной и насыщенной даже в условиях низкого освещения, а режимы вроде «ультразамедленного» (искусственный интеллект позволяет получать частоту кадров до 7680 в секунду) видео и ультрашироких таймлапсов помогают заснять впечатляющие перебивки. Например, с максимальным замедлением я снимал фонтан в бизнес-центре и чирканье спичкой. В итоге получились кадры, которые смело можно было вставлять в какой-нибудь рекламный ролик в виде стильного слоу-мо. Кстати, основная камера HUAWEI Mate 30 Pro набрала 121 балл в тесте dxOmark, что позволило смартфону занять первое место в общем рейтинге 2019 года — с тех пор ни одна другая модель так и не смогла его потеснить.

Производительность

В HUAWEI Mate 30 Pro используется топовый восьмиядерный процессор Kirin 990 — настоящий зверь с невиданной для мобильных устройств мощностью и энергоэффективностью. Оперативной памяти здесь 8 гигабайт. Признаться, игры на нём я запускал не с целью протестировать производительность аппарата (и так понятно, что проблем с этим быть не должно), а просто чтобы насладиться самой игрой — смартфон с таким необычным и красочным экраном идеально подходит для мобильного гейминга.

Автономность

Что касается потребления энергии, то главный козырь HUAWEI Mate 30 Pro, кроме ёмкого аккумулятора на 4500 мА*ч (одного заряда вполне может хватить на пару дней), это возможность супербыстрой зарядки с прилагающимся адаптером. В моем тесте полностью разряженный телефон зарядился ровно наполовину всего за 22 минуты. Еще около часа Mate 30 Pro заряжался до 100%. Тысячные доли процентов во время зарядки бегут как цифры таймера, и такая скорость действительно поражает. Зарядка возможна как через комплектный USB-C кабель, так и без проводов (адаптер беспроводной зарядки надо покупать отдельно).

В итоге мы имеем идеальный флагман для 2020 года: стильный, мощный, с лучшей камерой на рынке и солидным временем автономной работы. Напомним, HUAWEI Mate 30 Pro можно будет к HUAWEI Mate 30 Pro поступит в открытую продажу в России с 7 февраля.