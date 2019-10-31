Умные и стильные: новые часы Huawei Watch GT2 представляют идеальный баланс функциональности, времени работы и цены

Вечером перед сном я бережно раскладываю гаджеты и пауэрбанк на зарядку. Главное ничего не забыть и проверить соединение проводов с устройствами. На следующий вечер все повторяется. Герою обзора — умным часам HUAWEI WATCH GT 2, — как выяснилось при тестировании, участвовать в таком ежевечернем ритуале не нужно, поскольку зарядки хватает на две недели. И это не единственное их преимущество.

Часы всегда были частью имиджа своего владельца. HUAWEI WATCH GT2 не исключение. Пока в России доступны две модели этих часов с корпусом диагональю 46 мм — скоро появятся и другие, в том числе изящная версия на 42 мм. Разнообразие ремешков и циферблатов (их 14) нивелирует любые гендерные предрассудки. Выбирать подходящую модель лучше исходя из личных предпочтений и того, как она будет смотреться именно на вашей руке.

Стиль

В часах доступно несколько циферблатов на выбор. Лично мне понравился тот, что называется «Классика». Помимо симпатичных римских цифр он отображает данные шагомера, погоду и уровень заряда батареи. Некоторые циферблаты могут показывать время из дополнительного часового пояса.

HUAWEI WATCH GT 2 с корпусом 46 мм похожи на классические наручные часы с круглым циферблатом и декоративным безелем. Несмотря на крупный дисплей, часы тонкие (всего 11 мм) и легкие: я носил их несколько дней подряд, не снимал даже ночью, и мне было комфортно. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а нижняя часть, где расположился фотоэлемент для замера пульса, сделана из пластика, приятного на ощупь. Всю верхнюю часть покрывает цельное 3D-стекло, которое визуально увеличивает экран.

В комплекте с моделью на классическом темно-коричневом кожаном ремне идет дополнительный, черный каучуковый. Он рекомендуется для занятий спортом: воздействие влаги оставит на нем меньше следов, чем на кожаном ремешке.

Управлять HUAWEI Watch GT 2 просто: на корпусе смарт—девайса есть две кнопки: верхняя отвечает за доступ к меню, нижнюю можно настроить на доступ к любимой функции. Свайп вверх открывает ленту уведомлений, а свайп вниз—окно главных настроек и уровень заряда батареи.

Технологии

На смарт-часах установлен процессор собственного производства Kirin A1 с операционной системой LiteOS. Часы можно соединить с любым устройством, как на базе Android, так и на iOS, и они будут получать обновления, несмотря на любые санкции. Для удобной работы с гаджетом нужно лишь установить приложение HUAWEI Health.

Экран

На экране смарт-часов все выглядит ярко и четко даже на солнце. При этом ощущения зернистости нет. В версии 46 мм установлен 1,39-дюймовый экран с разрешением 454х454 пикселя. Модели 42 мм получили экран диагональю 1,2 дюйма с разрешением 390х390.

Также в HUAWEI WATCH GT 2 есть режим постоянно включённого дисплея. По умолчанию экран часов загорается, когда поднимаешь руку. Можно отключить эту функцию, чтобы сэкономить заряд, тогда активировать экран нужно будет прикосновением.

Автономность

Самое удивительное в HUAWEI WATCH GT 2 — они могут работать до двух недель без подзарядки (младшая версия с корпусом 42 мм — до недели без подзарядки). Производитель утверждает, что этого результата можно достичь, если вы будете носить часы сутки напролет, включите мониторинг пульса и сна, в день будете получать до 50 уведомлений, 6 звонков, поставите 3 сигнала будильника, экран будет загораться 200 раз, будете слушать музыку по 30 минут в неделю, отвечать на звонки по 30 минут, а ещё 90 минут будете бегать с включенным GPS. Версия 42 мм при схожей нагрузке протянет неделю.

Наши тесты показали, что эти параметры недалеки от истины. Я носил HUAWEI WATCH GT2 46 мм без остановки на протяжении недели, значительно превышая все указанные средние сценарии использования, а уровень заряда все равно остался в районе 23%.

Возможности

HUAWEI WATCH GT 2 идеальны для тренировок и отслеживания физической активности. Они считали мои шаги, сожженные калории и пульс в реальном времени. Они напоминали мне, что пора размяться, если я сидел без движения больше часа. Было приятно получать уведомления о том, что я прошел свои 10 тысяч шагов за день. Я получил стимул больше двигаться и задумался о покупке годового абонемента в спортзал. Тем более, что в часах есть 15 спортивных режимов для отслеживания большинства видов тренировок: от бега и пешей прогулки до эллипса, гребного тренажера и плавания (водонепроницаемость до 50 метров).

Технология TruRelax™ отвечает за мониторинг уровня стресса. Несколько дней я радовался тому, что, судя по всему, веду спокойный образ жизни и меня трудно выбить из колеи. А потом наступила пятница с жестокими московскими утренними пробками, я опаздывал на работу, и часы тут же показали, что уровень моего стресса подскочил до критического значения. Помогло приложение по упражнениям на дыхание — следуя его указаниям, я успокоился и снизил уровень стресса.

Если вы готовы не снимать часы и во время сна, то они оценят качество отдыха, представив в телефоне график с разбивкой на фазы сна и рекомендации по его улучшению. Трекинг сна включается автоматически, специально активировать эту функцию не требуется. Полученные данные потом интересно анализировать на телефоне в приложении Huawei Health.

Каждое утро я начинал с того, что открывал приложение, синхронизировал его с часами и смотрел, сколько раз я просыпался за ночь, не нарушено ли было дыхание. Выяснил, что мне не хватает глубокого сна — именно поэтому по утрам было ощущение усталости и недосыпа. Приложение посоветовало мне ложиться спать пораньше, снизить уровень освещённости комнаты и не пользоваться смартфоном или смотреть на другой источник искусственного света перед отходом ко сну.

Музыка и связь

В часах можно сохранить до 500 песен в формате MP3 и АAС (объем свободной памяти — 2,3 ГБ при постоянной в 4 ГБ) и прослушивать любимый плейлист через беспроводные наушники. Переключать треки и регулировать громкость прямо с часов оказалось очень удобно, особенно на беговой дорожке.

Если соединить HUAWEI WATCH GT 2 со смартфоном, то они будут показывать все уведомления. Лишние можно отключить в приложении «Здоровье». С помощью HUAWEI WATCH GT 2 в версии 46 мм можно звонить и принимать вызовы по Bluetooth. Сигнал проходит, если смартфон находится на расстоянии до 150 метров от часов. Мне эта функция пригодилась, когда смартфон лежал на зарядке в соседней комнате и поступил входящий звонок. Я ответил на него прямо с часов – громкости встроенного динамика было вполне достаточно для комфортной беседы, и собеседник на качество связи не жаловался.

С впечатляющим временем работы от одного заряда и массой возможностей по отслеживанию показателей здоровья HUAWEI WATCH GT 2 подойдут как для любителей фитнеса, так и для всех, кому важно оставаться на связи.

И все эти функции вполне доступны. HUAWEI WATCH GT 2 в версии 46 мм появились в продаже в России 24 октября по цене 14 990 рублей — на черном каучуковом ремешке и 15 990 рублей — на темно-коричневом кожаном ремне. Другая модель смарт-часов с корпусом 42 мм, а также версия на титановом браслете появятся позднее.