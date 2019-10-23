Право на жизнь: суд подтвердил решение Роспатента о недействительности охраны «Росгосстрахом» знака «РГС ЖИЗНЬ»

25 июня президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) признал законным решение Роспатента от 15 октября 2018 года, удовлетворившего возражение ООО «СК «Росгосстрах-Жизнь» против закрепления правовой охраны товарного знака «РГС ЖИЗНЬ» (№436177) за СК «Росгосстрах». 21 октября президиум СИП подтвердил это решение, отклонив кассационную жалобу компании «Росгосстрах».

По данным Роспатента, оспариваемый знак зарегистрирован 27 апреля 2011 года до 2 февраля 2020 года на ООО «Росгосстрах» в отношении 36-го (страхование) класса МКТУ. Сам знак — словесное обозначение «РГС ЖИЗНЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В августе 2017 года право использования знака было передано ООО «СК «Росгосстрах-Жизнь».

Роспатент 15 октября 2018 года признал охрану знака частично недействительной. Его правовая охрана сохранена в отношении 16-го (печатная продукция) класса МКТУ. Это решение не устроило «Росгосстрах», и представители компании обратились в суд.

В споре присутствует и третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, — ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», которое до осени 2018 года называлось «РГС Жизнь».

В пресс-службе компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» сообщают, что удовлетворены решением президиума Суда по интеллектуальным правам, который оставил в силе ранее принятое решение Роспатента, а также решения нижестоящих инстанций. «Это ещё одно подтверждение необоснованности претензий со стороны Росгосстраха в отношении использования нашей компанией своего наименования», — подчеркнули в «Капитал Лайф Страхование Жизни».