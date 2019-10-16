Осенний размах: «Открытие Брокер» продолжает фестиваль инвестиций до конца октября

Одним из важнейших событий для настоящих инвесторов стал фестиваль «ИнвестФест 2019», запущенный компанией «Открытие Брокер». Участвовать в фестивале могут как опытные игроки, так и начинающие инвесторы: каждого участника при открытии или пополнении брокерского счета ждут подарки и эксклюзивные предложения.

«ИнвестФест 2019» – это еще один повод оценить программу лояльности для трейдеров и инвесторов «О. InveStore!». Вознаграждение в программе – сравнительно недавно появившийся кэшбэк*, без которого теперь трудно представить любую финансовую деятельность. Клиенты «Открытие Брокер» программу уже оценили, 10% активных клиентов зарегистрировались в ней за три месяца. Но в рамках фестиваля клиенты получают дополнительные преимущества – правда, только до конца октября.

Реактивный кэшбек, бонусы и поддержка в соцсетях

Итак, для того чтобы принять участие в фестивале, нужно найти специальный раздел на сайте «Открытие Брокер» и выбрать подходящее предложение.

Одно из предложений – ­­ увеличение процента кэшбэка до 30% от комиссии за сделку, в том случае, если у вас подключены тарифы группы «Ваш финансовый аналитик» или «Модельный портфель»**. Еще одно октябрьское предложение: при пополнении индивидуального инвестиционного счёта с модельным портфелем клиент получает дополнительно 0,3% от суммы зачисления в виде бонусных баллов. Количество баллов тоже можно будет увеличить. Если порекомендовать другу подключить тариф «Ваш финансовый аналитик», вы получите больше баллов за его первую сделку (о том, куда эти баллы можно будет потратить, расскажем ниже).

Кстати, бонусные баллы можно получать и вне фестиваля: за рекомендацию компании своим знакомым, за участие в акциях, за совершение сделок (кэшбэк до 5%), за каждый год, что вы зарегистрированы в компании. Просто в рамках фестиваля бонусы будут больше.

Участники фестиваля, желающие совершать сделки по профессиональным рекомендациям, смогут оформить месячную подписку на инвестиционные идеи от аналитиков и бесплатно смотреть видеокурсы учебного центра «Открытие Брокер». Важно отметить, что аналитики демонстрируют стабильно высокое качество выпускаемых идей — по итогам I полугодия 2019 года 87% из них оказались прибыльными***.

Идеями делятся не только аналитики, но и инвесторы с существенным опытом работы. В социальных сетях («Вконтакте», Facebook или Instagram) можно подписаться на официальный аккаунт компании, поставить «лайк» под записью о специальном конкурсе и опубликовать уже на своей странице инвестиционную идею по ценной бумаге, обращающейся на Московской бирже. Победители будут определены в номинациях «Лучшая доходность», «Лайки и репосты» и «Оригинальный прогноз». В качестве награды им будут начислены бонусные баллы в программе лояльности «O. InveStore!».

Четыре победы лояльности

Программа лояльности «O. InveStore!» не имеет аналогов на российском рынке брокерских услуг. Её уже оценили по достоинству профессионалы: она удостоена сразу четырёх наград премии Loyalty Awards Russia 2019: «Старт года», «Лучшая программа лояльности финансовых институтов», «Премия за лучший каталог вознаграждений» и «Премия за эффективное использование CRM в программе лояльности».

Имеет смысл поторопиться с рекомендациями программы, поскольку это приносит ощутимую пользу. Участники получают бонусные баллы за рекомендацию «Открытие Брокер» в качестве брокера для инвестирования не только среди коллег, но также среди друзей и родственников.

Бонусные баллы можно тратить по выбору на оплату товаров, услуг, различных сервисов. Выбрать есть из чего: список постоянно расширяется. И на сегодняшний день перечень насчитывает более 10 тысяч наименований: от бытовой техники и разного рода гаджетов до сертификатов на покупки в супермаркетах и товаров для детей. Есть даже нестандартные предложения, например, доставка цветов, массаж, туристическая путёвка или уборка квартиры клининговым агентством.

* Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт.

Акция «ИнвестФест 2019» проводится в период со 2 сентября по 31 октября 2019 г. С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

** В акции участвуют тарифы «Ваш финансовый аналитик. Инвестор», «Ваш финансовый аналитик. Универсальный», «Модельный портфель», «Модельный портфель (ИИС)»

*** Статистика о прибыльности инвестиционных идей предоставлена по данным аналитического отчета, подготовленного экспертами АО «Открытие Брокер». Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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