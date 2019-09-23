Выбор быстрых и техничных: бренд Puma представил новую серию футбольных бутс

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Ярослав Родин
Бренд Puma предлагает набор скидок для тех, кто должен на поле думать о качестве игры, а не о качестве обуви. В новой коллекции представлены бутсы на любой вкус, выполненные как из обычной синтетики, так и из самого лёгкого материала для спортивной обуви — кожи кенгуру.
Выбор быстрых и техничных: бренд Puma представил новую серию футбольных бутс
  • © Предоставлено компанией Puma

В новой коллекции сконцентрирован многолетний опыт бренда, воплощённый в разнообразных технологиях. В основном мужские бутсы для футбола изготовлены из синтетики, однако некоторые экземпляры выполнены из самого лёгкого на сегодняшний день материала для этого типа обуви — кожи кенгуру.

При заказе на официальном сайте Puma действуют специальные акции:

 — бесплатная доставка по России на сумму от 6500 рублей;

 — скидка 10% на первую покупку;

 — скидка 10% при подписке на новости и покупке на сумму от 6500 рублей;

 — скидка 5% при онлайн-оплате.

  • © Предоставлено компанией Puma

Скидки не суммируются и не применяются к уценённым товарам. Полные условия акций перед покупкой необходимо уточнять на официальном сайте производителя.

Puma — это выбор быстрых и техничных игроков, меняющих расклад сил на поле и умеющих в одиночку решать исход матча.

Контактные данные: Общество с ограниченной ответственностью «ПУМА-РУС», ОГРН 1037739062240, адрес: Ленинградский проспект, 16А, стр. 1, 125171, Москва, Российская Федерация, оператор интернет-магазина PUMA.

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