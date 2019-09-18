Задача на восемь ядер: как мощный процессор в смартфоне может улучшить вашу жизнь

Когда мы выбираем себе новый смартфон, то обращаем внимание на качество камеры, ёмкость батарейки, диагональ экрана и материал корпуса. При этом более технологичные параметры вроде объёма оперативной памяти и мощности процессора для многих потребителей отходят на второй план. Между тем процессор — важнейшая деталь, от которой напрямую зависит, будет ли вам комфортно пользоваться смартфоном.

Компания Huawei недавно представила новый процессор собственного производства Kirin 990. Он будет установлен во флагманских смартфонах Mate 30 и Mate 30 Pro — их покажут миру уже 19 сентября.

Так как мощный процессор в смартфоне сделает вашу жизнь лучше? Вот три основных пункта.

Молниеносный интернет

Представьте, что Wi-Fi вам больше не нужен, потому что мобильный интернет работает быстрее. Именно так и будет после внедрения сетей пятого поколения (5G). Если сейчас на загрузку фильма в HD-качестве требуется в среднем полминуты, то на скоростях 5G на это уйдет меньше секунды.

Сети 5G создаются в том числе с участием Huawei и на базе технологий компании. Поэтому именно Kirin 990 первым из существующих на рынке процессоров получил встроенный модем 5G, способный работать как в неавтономных сетях (усовершенствованных 4G LTE), так и в автономных (построенных с нуля на собственной 5G архитектуре). Последние пока только в планах.

Стоит отметить, что в России мобильные операторы ещё не получили нужные частоты для развития сетей 5G, так что их применение возможно пока только в тестовых целях и ограничено небольшими зонами. Зато купленный в 2019 году смартфон с Kirin 990 останется актуальным, когда стандарт 5G уже полноценно придёт в нашу страну.

Какой бы быстрой ни была мобильная связь, главное, чтобы она была постоянной. Ехать на скорости 120 км/ч и пользоваться интернетом без перебоев — теперь это тоже возможно. За стабильность подключения в Kirin 990 отвечает адаптивный нейрочип. Он принимает сигнал мобильных операторов на 19% эффективнее, чем процессоры конкурентов.

© Фото предоставлено HUAWEI

Больше времени без подзарядки без ущерба для мощности

Флагманские модели смартфонов должны лихо справляться с самыми ресурсоёмкими задачами вроде видеоигр и обработки видеороликов в высоком разрешении. Но иногда мощность в сочетании с большим дисплеем сокращает время работы без подзарядки. Kirin 990 решает эту проблему за счёт распределения нагрузки на процессор: в нём сразу восемь ядер, и у каждого своя задача. Это как если бы в вашем телефоне находился целый IT-отдел из восьми квалифицированных сотрудников, и все они работали сообща, помогая друг другу.

Чтобы ресурсы тратились эффективно, а батарея разряжалась медленнее, чипсет сам решает, какие ядра активировать. Два самых мощных работают с играми (здесь помогает и графический процессор с 16 ядрами) и видео, шесть ядер поменьше справляются со всем остальным. В итоге удаётся сэкономить энергию, а значит, и заряд батареи.

Kirin 990 по размеру не больше десятирублёвой монеты — это на 36% меньше, чем у ближайшего конкурента. Компактная площадь — более быстрое охлаждение. То есть сколько бы чип ни нагружали, он всё равно будет потреблять на 20% меньше энергии.

А ещё смартфон на базе Kirin 990 умеет запоминать привычные действия пользователя и предсказывать их. Научившись общаться с вами за счёт нейронного процессора и умного кэша, смартфон обеспечит максимальную скорость, плавность и энергоэффективность.

Ещё более красивые фотографии и видео

Яркие снимки и видео с повышенной чёткостью даже в темноте — эта опция становится определяющей в современном смартфоне. В Kirin 990 за это отвечает новый процессор обработки цифровых сигналов (ISP 5.0). Он снижает уровень шума на изображениях, корректирует цветовую палитру и делает это в режиме реального времени. До сих пор такое было под силу только профессиональным зеркальным камерам.

Процессор также будет делать цветокоррекцию при съёмке видео в реальном времени, что повысит качество роликов. Все радости так называемой «вычислительной фотографии», когда изображение улучшается не только за счёт оптики, но и благодаря программной обработке изображения, также будут доступны владельцам смартфонов на базе Kirin 990.

© Фото предоставлено HUAWEI

И напоследок — немного технических данных

Прикладное применение — это прекрасно, но если вам важно знать все технические параметры нового процессора, то вот они:

производственный процесс — 7 нм; количество транзисторов — 10,3 млрд (в полтора раза больше, чем у Kirin 980, и в 1,2 раза больше, чем у A13 Bionic); максимальная тактовая частота — 2,86 ГГц; количество ядер вычислительного процессора (CPU) — 8 (2+2+4); количество ядер графического процессора (GPU) — 16; количество ядер нейронного процессора (NPU) — 3; 5G-модем — Balong 5000.