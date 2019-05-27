Высшая оценка: кипрский курорт недвижимости Limassol Marina вошёл в пятёрку лучших мировых стоянок для яхт

Limassol Marina — первая кипрская гавань для яхт, удостоенная награды 5 Gold Anchor Platinum Award. Это высший знак отличия для яхтенных стоянок (или «марин»), обеспечивающих клиентов услугами и объектами исключительного уровня качества.

Новость о награждении официально прозвучала на церемонии открытия Limassol Boat Show 2019 в присутствии правительственных чиновников, гостей, членов яхтенного сообщества и предпринимателей.

Глобальная программа, находящаяся под совместным управлением британской Ассоциации яхт-гаваней (TYHA) и австралийской Ассоциации яхтенной промышленности (MIA), ставит своей целью повышение стандартов гаваней для яхт по всему миру. Оценка включает 89 отдельных критериев премии Gold Anchor, охватывающих все сферы работы «марин», с акцентом на технические объекты гавани, обслуживание клиентов и инфраструктуру. Программа помогает клиентам оценивать и выбирать гавани для яхт в соответствии со своими потребностями, способствует совершенствованию профильного бизнеса.

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Limassol Marina, получившая награду 5 Gold Anchor Platinum Award, стала пятой яхт-гаванью в мире, удостоенной такого высокого признания. Награда служит лучшим доказательством качества консьерж-услуг яхт-курорта, а также подтверждением непрерывной работы гавани по поддержанию своих объектов и услуг на уровне высших мировых стандартов.

Выразив свою искреннюю благодарность за аккредитацию, главный исполнительный директор Limassol Marina Андреас Христодулидес отметил усилия, которые команда яхт-курорта прикладывает к предоставлению услуг высшего качества в сфере яхтинга на Кипре.

«Тот факт, что мы стали одной из пяти «марин» мира, удостоенных этого отличия, усиливает наше стремление всё выше поднимать уровень услуг, которые мы оказываем своим арендаторам, посетителям и гостям, а также наше намерение сделать Limassol Marina эмблемой качества яхтинга на Кипре в глазах всего мира», — заявил Андреас Христодулидес.

Теперь гавань входит в элитную группу высоконадёжных гаваней для яхт высокого уровня, что поднимает имидж Кипра в глобальном масштабе. Ранее этот проект недвижимости на берегу моря уже получил такие престижные награды и признания, как 5 Gold Anchor и «Голубой флаг», подтверждающие приверженность Limassol Marina качеству услуг, заботе об окружающей среде и поддержанию стандартов наилучшей практики.