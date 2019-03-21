«Как никогда плодотворно»: новый рывок LADA в Казахстане

LADA усиливает позиции на рынке Казахстана: по данным союза «КазАвтоПром», в феврале рыночная доля марки достигла 31%, что стало лучшим показателем, достигнутым брендом за четыре года. Из 120 моделей, представленных в Казахстане брендом, самым продаваемым автомобилем стала новая LADA Granta.

От сборки к полному циклу

LADA — бессменный лидер продаж автомобилей на казахстанском рынке: год назад линейка АвтоВАЗа уже занимала 23,5% рынка. Но с начала 2019 года продажи LADA в Казахстане выросли на 34% и достигли 2,3 тыс. автомобилей.

Спрос на продукцию АвтоВАЗа в стране растёт заметно быстрее, чем у соперников по рынку: с начала года объёмы казахстанского рынка превзошли прошлогодние значения на 22%, и сегодня почти треть покупателей новых авто в республике предпочитают именно LADA.

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Эксклюзивным партнёром АвтоВАЗа в Казахстане выступает холдинг «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО». В состав группы входит автосборочный завод «АЗИЯ АВТО» в городе Усть-Каменогорске. С 2002 года на его мощностях выпускается внедорожник LADA 4x4. В декабре 2016 года предприятием организована сборка полного модельного ряда, в том числе новейших продуктов марки: LADA Vesta, XRAY, а также новой Granta. Именно локализация сборочного производства и обновление линейки позволяют бренду укреплять лидирующие позиции на казахстанском рынке.

Ерик Сагымбаев, президент АО «АЗИЯ АВТО», отмечает, что партнёрство с АвтоВАЗом развивается как никогда плодотворно: «В 2018 году с конвейера в Усть-Каменогорске сошли 13,3 тыс. автомобилей LADA. В текущем году мы приблизим эту цифру к 20 тыс. единиц, поэтому позиции марки продолжат укрепляться».

При этом возможности повышения конкурентоспособности LADA за пределами России, по мнению главы «АЗИЯ АВТО», далеко не исчерпаны: активное участие ЭКСАР и других российских финансовых институтов может обеспечить устойчивое лидерство LADA на ключевых экспортных рынках — в том числе в Казахстане.

«В условиях Евразийского экономического союза перед нами открывается качественно новый потенциал совместной работы, и мы готовы его реализовать», — подчеркнул Ерик Сагымбаев.

Следующим этапом сотрудничества АвтоВАЗа и крупнейшего казахстанского автомобильного холдинга станет запуск производственного комплекса полного цикла. Его строительство «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» ведёт на новой площадке в Усть-Каменогорске. В создание мощностей сварки и окраски кузова компанией уже инвестировано свыше $70 млн собственных средств.

Казахстан является наиболее крупным экспортным рынком сбыта АвтоВАЗа. По итогам прошлого года на территории страны реализовано 13,4 тыс. автомобилей LADA, что на 54% улучшило аналогичные показатели за 2017 год. Рыночная доля бренда возросла с 18,8% в 2017-м до 23,2% в 2018 году. На российском рынке LADA также занимает первое место по объёмам продаж: по данным АЕБ, рыночная доля производителя составляет 20%, по итогам 2018 года сбыт вырос на 16% и составил 360,2 тыс. единиц.