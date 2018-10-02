Информация против болезни: как в Китае работа СМИ и волонтеров помогает победить туберкулез

Супруга председателя КНР Пэн Лиюань на сессии Генассамблеи ООН по ликвидации туберкулеза призвала мировое сообщество объединиться для борьбы с этим смертельным заболеванием. Участники заседания оценили усилия Китая по борьбе с «болезнью бедных» и приняли Политическую декларацию по вопросам профилактики туберкулеза.

Здоровье — путь к достойной жизни

В своем докладе первая леди КНР отметила, что в Китае процесс борьбы с заболеванием связан как с усилением мер по его предупреждению, так и информационной политикой — работе СМИ и волонтеров, число которых уже превышает 700 тыс. человек. Эта борьба не только за здоровье людей — в ряде районов КНР это путь покончить с бедностью и вернуть людей к нормальной жизни, подчеркнула Пэн Лиюань.

«Когда я посещаю зарубежные страны, я стараюсь изучить ситуацию с заболеваемостью в них, знакомлюсь с местными методами борьбы с туберкулезом. Я очень рада видеть, что все больше больных получают необходимую помощь», — отметила Пен Лиюань.

Но для того, чтобы сохранить и усилить положительную динамику, необходима совместная работа на всех возможных уровнях: межправительственном, экспертном, скоординированная деятельность международных и неправительственных организаций, отметила Пен Лиюань, уже семь лет являющаяся послом доброй воли ВОЗ.

Участники заседания высоко оценили старания китайской стороны в борьбе с заболеванием. Они приносят ощутимые успехи: уже сейчас заболеваемость туберкулезом в такой большой стране, как Китай, находится на низком уровне. Помощник Генерального директора ВОЗ по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, малярии и забытым тропическим болезням Рен Минхой сообщил, что если текущая динамика сохранится, то болезнь в КНР будет полностью побеждена к 2030 году. Глава департамента ВОЗ по борьбе с туберкулезом Тереза Касаева заявила, что именно работа Пэн Лиюань придала в КНР новый импульс борьбе с заболеванием, причем с двух сторон сразу: улучшила профилактику и усилила медикаментозные усилия со стороны медицинского корпуса.

Время действовать

Между тем, туберкулез с конца прошлого года возглавляет список наиболее опасных заболеваний, обогнав даже СПИД. По статистике ВОЗ, в 2017 году от этого заболевания в мире умерло более 1,6 млн человек, заболели более 10 млн. При этом в докладе организации подчеркивается, что ежегодно около 3,5 млн случаев заболевания туберкулезом просто не регистрируется.

Одна из главных причин прогрессирования заболевания — недостаток средств не только на борьбу, но даже на профилактику. На сегодняшний день сотрудники ВОЗ оценивают недофинансирование антитуберкулёзных программ в $3,5 млрд., а через три-четыре года дефицит средств в этой области увеличится вдвое.

В своем докладе Пэн Лиюань подчеркнула, что профилактика должна начинаться как можно раньше, и помогает этому собственным примером, совершая поездки по стране и пропагандируя информацию о заболевании среди школьников. Очень важна личная ответственность и пример, отметила Пэн Лиюань, и привела в пример медработника из провинции Сычуань, которая не утратила связи с прикрепленными к ней больными даже во время крупного землетрясения. Двадцать дней медработник доставляла медикаменты 540 больным, и на сегодняшний день все они полностью излечились. «ВОЗ уже приняла Стратегию сдерживания туберкулеза. Пора начать действовать», - заключила Пэн Лиюань.