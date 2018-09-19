Гонка в пустыне: в Туркменистане завершилось ралли «Амуль-Хазар 2018»

В Туркменистане завершилось крупное авторалли «Амуль-Хазар 2018». В гонке приняло участие 83 экипажа из 21-й страны. Продолжительность дистанции составила более тысячи километров. Победу в общем зачёте одержал испанец Нани Рома. Россиянин Айрат Мардеев на КАМАЗе вошёл в первую пятёрку.

Путешествие по Великому Шёлковому пути

Ралли «Амуль-Хазар 2018» стало настоящим событием в мире автогонок. Крупнейшее соревнование было внесено в мировой календарь в мае вместо марафона в Болгарии.

При этом нового ралли болельщики ждали с нетерпением. Маршрут гонки был проложен прямо по маршруту древнего Великого Шёлкового пути в песках пустыни Каракумы.

Общая протяжённость «Амуль-Хазар» составила 1158 километров. Автогонщикам предстояло пройти пять полноценных этапов (с 11 по 15 сентября) от Хазара на берегу Каспийского моря до Амуля в пустыне Каракумы.

При этом ралли в пустыне традиционно считаются наиболее сложными для автогонщиков, ведь в песчаных барханах можно легко заблудиться. Именно поэтому в Туркменистане повышенное внимание было уделено вопросам безопасности. На всём протяжении дистанции были разбиты четыре бивуака, в которых расположились вместительные столовые, пресс-центры и даже концертные залы.

Также участники гонки на протяжении всего маршрута сопровождались с воздуха и земли. На дистанции дежурило большое количество врачей и спасателей.

Большое внимание было уделено и вопросам экологии. Все команды были снабжены специальным экологическим топливом, производимым в Туркменистане, чтобы свести к минимуму загрязнение пустыни Каракумы.

Осечка фаворита

В ралли в итоге приняли участие 150 гонщиков (83 экипажа) из 21 страны. Были среди них и настоящие звёзды, например, британец Гарри Хант («Пежо») и испанец Нани Рома («МИНИ»). Именно они являлись главными фаворитами соревнований.

А в классе грузовиков выступало сразу два КАМАЗа. Туркменистан посетили бронзовый призёр «Дакар»-2018 Айрат Мардеев, а также Дмитрий Сотников. Приняли участие в «Амуль-Хазар» и действующие серебряные призёры «Дакара» из белорусского МАЗа под руководством Сергея Вязовича.

Открыл ралли президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который является известным поклонником автогонок. Глава государства принял участие в прологе и совершил 9-километровый квалификационный заезд на спортивном автомобиле под номером 100.

В результате сама гонка подарила болельщикам пару серьёзных неожиданностей. Британец Хант, как уже говорилось, был одним из главных фаворитов и в итоге выиграл три этапа из пяти. Показать высокий результат ему не помешала даже замена штурмана. Ралли «Амуль-Хазар 2018» Хант проехал в компании с Воутером Росгааром.

Однако в общем зачёте британец финишировал лишь в третьем десятке из-за серьёзной поломки на третьем этапе. Авария оказалась настолько серьёзной, что привела к почти 10-часовому отставанию Ханта от лидера.

Общую же победу в итоге отпраздновал другой фаворит ралли Рома в паре с штурманом Алексом Харо. Испанцы выиграли два этапа из пяти и оставили позади чехов из «Хаммер» Мирослава Заплетала и Марека Сикору.

Бронза же досталась Вязовичу, который выступал в компании с Павлом Гараниным и Андреем Жихулиным. В итоге территориальные соседи отпраздновали победу и в классе грузовиков. А вот экипаж Мардеева занял пятое место в общем зачёте, уступив победителю почти две минуты. Аналогичное время показал и экипаж Сотникова. Россияне поделили серебро в зачёте грузовиков.