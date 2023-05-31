Российские археологи оцифровали уникальные находки из древнего могильника на Ангаре

Учёные Сибирского федерального университета провели оцифровку древних артефактов, найденных в Богучанском районе Красноярского края. Как уточнили в университете, редкие украшения, предметы быта и культа позволили узнать, каким был уклад древнейших жителей берегов реки Ангары, обосновавшихся в обширной таёжной зоне Енисейской Сибири в период Великого переселения народов в III—IV веках и масштабной миграций народа хунну (гуннов).

Цифровой проект «Пункт прошлого», созданный исследователями Гуманитарного института СФУ, базируется на ценной коллекции древних артефактов. Благодаря простой навигации он позволяет познакомиться с внешним видом находок, их предназначением и функциями в жизни древних ангарцев. Техническая концепция проекта реализована специалистами лаборатории Digital Humanities и магистрантами СФУ.

В центре внимания, как уточнила старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ Полина Сенторусова, оказались материалы, извлечённые из могильника эпохи Великого переселения народов.

«Впервые для всей огромной таёжной зоны Енисейской Сибири мы смогли выявить погребения данного исторического периода. Это первый некрополь такого рода, найденный в наших краях. Конечно, хотелось сделать эти находки интересными и наглядными для самой широкой аудитории», — отметила Сенторусова.

© Сибирский федеральный университет

Украшения и предметы утвари извлекались в период с 2018 по 2022 год в рамках археологических экспедиций под руководством Сенторусовой и профессора кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций СФУ Павла Мандрыки.

Как отмечают в СФУ, для проекта были отобраны самые яркие находки. Например, два изображения хищных дневных птиц. Фигурки хорошо сохранились, они выполнены в реалистичной манере и могут похвастаться богато украшенными крыльями и хвостами. Положение крыльев показывает, что птицы изображены в пикирующем полёте: запечатлён момент атаки на добычу. По характерной форме крыльев, хвоста и общему абрису тела учёные предположили, что одна фигурка изображает сокола, а вторая — орла. Ещё одно изображение животного, найденное в могильнике, является неполным — это голова копытного животного, скорее всего, северного оленя.

«Что касается изображений птиц и оленя, их роль скорее декоративная. Древние состоятельные жители ангарских берегов, несомненно, украшали свою одежду декоративными элементами, которые оберегали своих хозяев от дурного глаза, болезней и бед. Совсем другой тип изображения — плоские диски из белой бронзы с тонким концентрическим орнаментом. Вероятнее всего, такие диски выступали символом солнца, но их точное функциональное назначение неизвестно. Это могли быть предметы религиозного плана, астрономического, но требуются дальнейшие исследования, чтобы подтвердить догадки», — подчеркнула Сенторусова.

© Сибирский федеральный университет

Касательно сайта «Пункт прошлого», то он, как уточнил руководитель технического воплощения проекта, старший преподаватель кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях СФУ Никита Пиков, разработан с использованием библиотеки JavaScript React, позволяющей создавать современные веб-интерфейсы, и библиотеки Three.js, благодаря которой можно упростить процесс создания и рендеринга 3D-графики в веб-браузере.

«Сочетание этих инструментов делает сайт достаточно динамичным, позволяет органично использовать 3D-модели, которые создавались методом фотограмметрии — это определение формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям. Поскольку модели, создаваемые таким методом, обычно имеют огромное количество полигонов, требовалось оптимизировать 3D-модели для стабильной работы на большинстве устройств, которые могут использовать посетители сайта. Для этого нам понадобилась ретопология — процесс преобразования 3D-моделей с высоким количеством полигонов (high-poly) в 3D-модели с низким количеством полигонов (low-poly), при этом визуальное качество самой модели сохраняется. Кроме того, для улучшения работы нашего сайта мы использовали формат GLTF. Он довольно стандартный для 3D-моделей и показывает наилучшие результаты по скорости загрузки в веб-браузерах», — пояснил Пиков.

Проект реализован при поддержке программы «Приоритет-2030». Научным консультантом выступил ректор СФУ Максим Румянцев.