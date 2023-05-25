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Пермские школьники вместе с губернатором приняли участие в запуске «Союза-2.1а»

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RT
Делегация из Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина по приглашению «Роскосмоса» посетила космодром Байконур, где состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23».
Пермские школьники вместе с губернатором приняли участие в запуске «Союза-2.1а»

Вместе с главой региона комплекс посетили школьники из Прикамья. Это пятиклассник Михаил Новожилов из Суксуна, сын участника СВО, а также двое пермских старшеклассников — Дмитрий Кузнецов (школа №42) и Виктор Киндеркнехт (школа №146). Они занимаются в космоквантуме детского технопарка «Кванториум» и Воздушно-инженерной школы CANSAT, а также активные участники и призёры ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение» Госкорпорации «Роскосмос».

В ходе визита школьники познакомились с достопримечательностями космического комплекса и посетили комплекс «Гагаринский старт» — площадку №1, с которой 12 апреля 1961 года стартовал космический корабль «Восток» с лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

Глава региона отметил, что Прикамье и космос неразрывно связаны.

«Пермский край в 1965 году «притянул» экипаж «Восхода-2» — лётчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, совершивших вынужденную посадку на севере региона. В этом же году в Перми стали осваивать двигатели первой ступени ракеты-носителя «Протон», ставшие самыми надёжными в своём классе. Нам есть чем гордиться. Мы благодарны «Роскосмосу» за предоставленную пермским школьникам возможность лично побывать на Байконуре, а также за символичный подарок всем жителям региона в год 300-летия Перми. Уверен, что событие, очевидцем которого мы сегодня стали, войдёт в историю нашего региона и вдохновит нашу молодёжь на выбор профессий, связанных с покорением космоса. Всё реально!» — подчеркнул губернатор.

Махонин также провёл рабочую встречу с главой администрации Байконура Константином Бусыгиным. Они обсудили планы по сотрудничеству и обмену опытом, в том числе в развитии космических классов в общеобразовательных школах.

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