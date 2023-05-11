Рабочее время: в программе субсидирования найма приняли участие 12 тысяч компаний

За два года действия программы субсидирования найма её условиями воспользовались 12 тыс. работодателей. В рамках инициативы компании трудоустроили 62 тыс. россиян, а государство компенсировало бизнесу 1,65 млрд рублей.

По данным Социального фонда России, с момента запуска программы субсидирования найма (с 2021 года) её условиями воспользовались свыше 12 тыс. работодателей. За это время компании получили от государства суммарно 1,65 млрд рублей и трудоустроили около 62 тыс. граждан.

«С начала 2023 года Социальный фонд выплатил бизнесу 196,6 млн рублей в виде компенсаций части заработка сотрудников, которые были наняты по программе. Благодаря этому на новую работу с начала года вышли 2,1 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

Правительство компенсирует бизнесу расходы при найме людей, потерявших работу в результате закрытия предприятия или сокращения штата, а также беженцев с Украины. Компания может рассчитывать на господдержку, если на момент заключения трудового договора человек имел официальный статус безработного и не был зарегистрирован в качестве ИП или самозанятого.

Сам работодатель должен быть зарегистрирован до 2023 года, не иметь долгов по зарплате и обязательным платежам, не находиться в стадии ликвидации или банкротства, не получать другие льготы по линии борьбы с безработицей. Причём нанимать нового сотрудника необходимо на полный день с окладом не ниже минимального размера оплаты труда.

Для получения субсидии нужно с помощью портала «Работа в России» обратиться в центр занятости и подобрать специалистов под имеющиеся вакансии. Через месяц после этого организация должна направить в Соцфонд заявление на льготу.

Общий размер поддержки за каждого нанятого работника равен трём МРОТ с учётом всех страховых взносов. Начисление происходит в три этапа. Первую часть субсидии предприятие получает через месяц после найма сотрудника, вторую — через три месяца, а третью — через полгода.