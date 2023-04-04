Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева станет сотрудничать с Пермским НОЦ

Власти Пермского края договорились о сотрудничестве регионального научно-образовательного центра с РХТУ им. Д.И. Менделеева. В рамках партнёрства запланированы совместные исследовательские проекты и взаимодействие в промышленной сфере.

Во вторник, 4 апреля, в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина зампред правительства — глава Минпромторга региона Алексей Чибисов и и. о. ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, высшее учебное учреждение будет взаимодействовать с Пермским научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование».

В рамках инициативы планируются совместные исследовательские проекты, развитие промышленной кооперации, а также создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров и их дальнейшего трудоустройства.

Как отметил Дмитрий Махонин, реализация проектов с крупнейшими вузами и образовательными центрами страны является эффективным инструментом для развития региона.

«Сегодня для российских предприятий открывается окно возможностей, когда можно масштабировать выпуск продукции и найти новые рынки сбыта. Вузы, в свою очередь, как и НОЦ помогают промышленности решать инженерно-технические задачи», — заявил губернатор.

На сегодняшний день в РХТУ реализуется проект «Химический десант», в рамках которого делегация университета приезжает в российские регионы, где развита химическая промышленность, отметил Илья Воротынцев. По его словам, Пермский край в этом отношении является уникальной и мощной территорией.

«Встречу с представителями Прикамья мы запланировали ещё в сентябре прошлого года, за это время глубоко изучали возможности региона в области химии. Говоря о технологическом суверенитете, мы видим в Пермском крае огромный потенциал», — добавил Воротынцев.